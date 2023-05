Finală electrizantă la Madrid între Sabalenka și Swiatek: cum s-a încheiat duelul dintre primele jucătoare ale lumii

Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, primele două jucătoare din clasamentul WTA, s-au luptat pentru trofeu la Madrid.

După finala de la Stuttgart câștigată de Iga Swiatek, a venit rândul Arynei Sabalenka să se impună. Bielorusa a câștigat cu 6-3, 3-6, 6-3 după două ore și 27 de minute de joc.

Setul decisiv a fost unul cu răsturnări de situație. Sabalenka a condus cu 3-0, Swiatek a egalat, apoi Aryna a izbutit trei jocuri la rând și a închis meciul, în ciuda opoziției polonezei, care a salvat trei mingi de meci.

Scorul din meciurile directe dintre cele două a devenit acum 5-3 în favoarea Igăi.

Pentru Sabalenka, este al doilea turneu câștigat la Madrid după cel din 2021.

