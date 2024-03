Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, este devastată de pierderea iubitului ei, Konstantin Koltsov, fost jucător de hochei, care a murit la vârsta de doar 42 de ani.

Konstantin Koltsov și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice și a jucat hochei pentru echipe ca Spartak Moscova sau Pittsburgh Penguins. Fusese căsătorit și avea trei copii. Anunțul morții sale, din cauze necunoscute deocamdată, a fost făcut făcut și de clubul de hochei Salavat Yulaev, unde era antrenor.

Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka erau împreună din iunie 2021, puțin timp după ce tenismena trecuse printr-o dramă similară. În 2019, sportiva și-a pierdut tatăl pe neașteptate, care a murit la 43 de ani.

Jucătoarea din Belarus ar fi trebuit să intre în turul al doilea împotriva învingătoarei din meciul Simona Halep - Paula Badosa. Sabalenka și-a anulat toate antrenamentele și a șters ultimele postări de pe rețelele sociale.

The passing of Konstantin Koltsov has sadly been confirmed by the official telegram channel of his club Salavat Yulaev where he worked as an assistant coach https://t.co/emZaS9f1JV pic.twitter.com/Ia8PW9JxqK