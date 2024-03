Cine era iubitul Arynei Sabakenka, fostul mare sportiv care a murit la 42 de ani

S-a conformat oficial decesul lui Konstantin Koltsov, iubitul jucătoarei de tenis Aryna Sabalenka, locul 2 WTA.

Koltsov avea doar 42 de ani și locuia la Miami împreună cu Aryna Sabalenka. Decsesul acestuia a fost confirmat de unul dintre cluburile de hochei la care a jucat.

Konstantin Koltsov avea trei copii, divorțase, iar din 2021 forma un cuplu cu Aryna Sabalenka.

Fost jucător de hochei, Konstantin Koltsov a reprezentat Belarusul la Jocurile Olimpice de iarnă și a strâns peste 100 de selecții pentru națională.

Datorită vitezei sale și a calităților similare pe care le avea cu hocheistul rus Pavel Bure, era poreclit Russian Rocket II.

A evoluat în Belarus, în Rusia și în NHL, la Pittsburgh Penguins, echipă pentru care a jucat 82 de meciuri, a marcat 9 goluri și a dat 20 de pase de gol.

Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka (25 de ani) erau la Miami, acolo unde locuiau. Sabalenka urma să joace în turul al doilea de la Miami Open cu învingătoarea din meciul Simona Halep - Paula Badosa. Probabil că ea se va retrage.

Konstantin Koltsov’s death has been confirmed by his club

He was Sabalenka’s boyfriend & a former hockey player

Heartbroken for Aryna. She lost her father a few years ago… and now this.

Send Aryna & Koltsov’s family your prayers. They’re going to need them 💔🙏

