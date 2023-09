Moment stânjenitor în semifinalele US Open: Sabalenka a crezut că a câștigat meciul, dar era departe VIDEO

Aryna Sabalenka s-a calificat în finală la US Open, după ce a învins-o pe Madison Keys.

Condusă cu 6-0 și 5-3, jucătoarea din Belarus a fost protganista unei reveniri extraordinare. Ea a câștigat seturile doi și trei la tie-break și s-a impus cu 0-6, 7-6, 7-6.

Un moment comic a avut-o în prim-plan pe Sabalenka în tie-breakul setului decisiv. Conform regulilor de la US Open, acesta se încheie când unul dintre jucători ajunge la 10 puncte.

Sabalenka a uitat acest detaliu și a crezut că a câștigat în momentul în care a făcut 7-3. Jucătoarea din Belarus și-a revenit rapid, a luat racheta de pe teren și a continuat meciul, reușind să se impună cu 10-5.

Sabalenka va evolua sâmbătă în finala de la US Open contra americancei Cori Gauff.

Aryna Sabalenka thought she won the match against Madison Keys at 7-3 in the ten point tiebreak 😂 pic.twitter.com/9WH25MBnKB