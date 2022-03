Jucătoarea Aryna Sabalenka a declarat că înţelege decizia forurilor de conducere din tenis de a nu le permite sportivilor din Rusia şi Belarus de a evolua sub steagul propriei ţări.

"Mă simt foarte rău şi foarte tristă pentru cetăţenii ucraineni care şi-au pierdut casele în război. Dar, din păcate, nu este sub controlul meu. Sper doar să fie pace. Cel puţin putem juca. Înţeleg (n.r. - de ce nu poate juca sub steagul Belarusului), dar nu este sub controlul nostru. De asemenea, ne simţim foarte trişti şi foarte rău din cauza acestei situaţii", a spus Sabalenka, potrivit BBC.

Ea a a dăugat că nu a simţit nicio ostilitate din partea colegelor sale ucrainene, dar admite că în grupul jucătoarelor nu mai este atâta bucurie ca de obicei.

La fel ca multe jucătoare de naţionalităţi diferite, Sabalenka va purta cu bucurie o panglică în culorile albastru şi galben ale Ucrainei, când va disputa primul ei meci la Indian Wells, sâmbătă.

Sportiva de pe locul 3 mondial va fi principala favorită la turneul de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după ce australianca Asheligh Barty, locul 1 WTA, şi jucătoarea cehă Barbora Kreijcikova, locul 2 WTA, s-au retras din competiţie.

