Nu mai suportă întrebările legate de război! Ce decizie a luat Sabalenka înaintea confruntării cu Svitolina

Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Paris, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens.

Sabalenka a trecut în două seturi de Sloane Stephens, scor 7-6, 6-4, și s-a calificat în sferturi de finală la Roland Garros.

Ea i-a anunțat apoi pe organizatori că nu este în stare să susțină o conferință de presă și a acordat doar un interviu unui editorialist WTA.

Este a doua oară când Sabalenka sare peste conferința de presă, fiind iritată de întrebările insistente care i se pun pe seama războiului și a susținerii ei pentru dictatorul bielorus Lukașenko.

Sabalenka va juca în sferturi chiar împotriva ucrainencei Elina Svitolina, care a eliminat două rusoaice (Blinkova și Kasatkina) și este o activistă devotată cauzei ucrainene.

