Bielorusa Sabalenka și-a făcut antrenorul să plângă la finala Australian Open VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a câştigat, sâmbătă, la Melbourne, primul titlu de grand slam al carierei, după ce a învins-o pe sportiva kazahă Elena Rîbakina, în finala de la Australian Open.

Sabalenka, numărul 5 mondial, s-a impus, pe Rod Laver Arena, în faţa numărului 25 WTA, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4.

Meciul a durat două ore şi 28 de minute.

Rîbakina, 23 de ani, a câştigat în 2022 turneul de la Wimbledon, în timp ce Sabalenka, în vârstă de 24 de ani, a fost pentru prima oară în finala unui grand slam.

Emoțiile l-au cuprins la final inclusiv pe antrenorul bielorusei, Anton Dubrov, care nu și-a putut stăpâni lacrimile.

