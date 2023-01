Câștigătoare ”fără drapel” la Australian Open. Ce crede bielorusa Sabalenka despre războiul susținut de țara sa

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka (5 WTA, favorită nr. 5) a câştigat sâmbătă titlul la simplu feminin la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o în finală, în trei seturi, 4-6, 6-3, 6-4, pe kazaha Elena Rîbakina (25 WTA, favorită nr. 22). Este primul său trofeu într-un turneu de Mare Şlem.

Sabalenka (24 ani) s-a impus după un meci de două ore şi jumătate, ea reuşind nu mai puţin de 17 aşi, făcând însă şi 7 duble greşeli, în timp ce Rîbakina a avut 9 aşi şi a comis o singură dublă greşeală.

Sabalenka a acces în premieră în finala unui turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette cu 7-6 (7/1), 6-2, joi, la Melbourne. Ea atinsese semifinalele de trei ori în Marele Şlem, în 2021 la Wimbledon şi US Open, iar anul trecut din nou la US Open. Numărul cinci mondial are totuşi două titluri de Mare Şlem în palmares, la dublu, în 2021 la US Open şi anul trecut chiar la Melbourne.

Belarusa a obţinut astfel duminică a 11-a sa victorie de la începutul anului, fiind neînvinsă.

Cu câteva zile înainte de finală, Aryna Sabalenka s-a referit la războiul din Ucraina pornit de Rusia și susținut de țara sa, motiv pentru care a evoluat la Australian Open fără drapelul Belarusului în dreptul ei.

"Bineînțeles că mă afectează foarte mult. A fost greu și e greu în continuare. Dar înțeleg că nu este vina mea și am control zero. Dacă aș putea face ceva, bineînțeles că aș face, dar nu pot face nimic”, a spus Sabalenka.

