Aryna Sabalenka, acuzată că "a spart" două familii. "Primesc mesaje groaznice!"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:30
828 citiri
Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka are o armată de admiratori pe rețelele sociale, dar primește și foarte multe insulte.

Bielorusa este jignită atunci când nu performează pe teren, dar jucătoarea de tenis primește mult hate și pentru viața ei personală.

Aryna Sabalenka a avut o relație cu Konstantin Koltsov, fost jucător profesionist de hochei pe gheață, care și-a părăsit soția și copiii pentru a începe o aventură cu starul WTA.

Koltsov a fost găsit mort într-un hotel din Miami, iar la scurt timp Sabalenka a făcut publică relația pe care o are cu Georgios Frangulis, un antreprenor brazilian de succes.

Mai mult, Frangulis era și el însurat în momentul în care a început să se vadă cu bielorusa, ceea ce a stârnit un val de comentarii negative.

Aryna Sabalenka și-a văzut mai departe de drumul ei, iar acum îl numește pe Georgios dragostea vieții ei.

Referitor la mesajele jignitoare pe care le primește, bielorusa a spus:

"Simt că e mai bine să ignor mesajele jignitoare, dar uneori, desigur, văd aceste mesaje și, din curiozitate, verific profilul persoanei care mi le-a trimis. Uneori mă șochează: sunt mame care îmi trimit mesaje groaznice. Nu îi înțeleg pe cei care comentează despre oameni care încearcă să reușească, să motiveze și să inspire generația următoare. Cât despre insulte, le iau ca pe o glumă. Am impresia că aceștia sunt oameni care nu au fost niciodată în situația noastră și spun lucruri pline de ură. Arată cât de oribili sunt și cred că toți jucătorii ar trebui să le ia ca pe o glumă și niciodată să nu fie afectați de hate-ul primit", a spus Sabalenka într-un interviu pentru Tennis 365.

