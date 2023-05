Organizatorii de la Madrid Open, puși la zid pentru o gafă de imagine: ce diferențiere au făcut între jucători

Madrid Open, turneul ATP și WTA de categorie WTA, a ajuns în ultima fază.

Azi va avea loc finala feminină între primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, iar Carlos Alcaraz va juca mâine cu germanul Struff.

Întâmplarea a făcut ca Sabalenka și Alcaraz, locul doi mondial la feminin, respectiv masculin, să își serbeze ziua la Madrid.

Bielorusa a făcut 25 de ani pe 5 mai, iar Alcaraz a împlinit 20 de ani tot pe 5 mai.

Dacă Sabalenkăi i s-a pregătit un tort normal, Alcaraz a avut parte de un tort pe două etaje, de dimensiuni mult mai mari.

Bianca Andreescu și Victoria Azarenka au sesizat imediat modul diferit în care s-au purtat organizatorii. "Asta nu arată bine", a spus Bianca. "Nu puteați fi mai corecți în privința tratamentului"

That doesn’t look right https://t.co/ySiXWiqdNa