"Și eu am trecut prin iad" Bielorusa Sabaklenka e în finală la Indian Wells și vorbește despre situația tensionată din vestiar cu jucătoarele ucrainene

Aryna Sabakenka s-a calificat în finală la Indian Wells. Bielorusa nu a avut milă de Maria sakkari, pe care a învins-o cu 6-2, 6-3.

Sabalenka va juca în ultimul act împotriva Elenei Rybakina, din Kazahstan, într-o reeditare a finalei de la Australian Open.

Bielorusa nu a jucat în turul al treilea la Indian Wells, întrucât adversara ei, Lesia Tsurenko, din Ucraina, a ales să nu se prezinte la acest meci.

Tsurenko i-a anunțat pe organizatori că nu mai poate să intre pe teren pentru meciul cu Sabalenka din turul al treilea, invocând motive personale.

"Oficial, este din motive personale, dar în realitate mi-a fost greu să respir.

Putem vorbi de isterie. Acum câteva zile am avut o conversaţie cu CEO-ul WTA Steve Simon şi am fost absolut şocată de ceea ce am auzit. Mi-a spus că el însuşi este împotriva războiului, dar că, dacă jucătorii ruşi sau belarusi îl susţin, este părerea lor şi că părerea altora nu trebuie să mă deranjeze”, a precizat Tsurenko.

Ce a spus Sabalenka după victoria cu Sakkari

"Sigur că există multă tensiune, dar eu am convingerea că sportivii ruși și bieloruși nu fac nimic rău. Ba chiar ajutăm cum putem, chiar dacă nu public. Ce post să zic? Cred că WTA face o treabă grozavă, încercând să ajute ambele părți. Și eu am trecut prin multe, am trecut prin iad. Am trecut prin multe lucruri rele, dar cine o să creadă o fată din Belarus. Mai bine mă opresc.

Despre Tsurenko, nu știu cât a fost atac de panică, cât a fost situația politică. Antrenorul ei pune presiune mare și eu am trecut prin momente dificile cu el anul trecut. Toți încercăm să ne păstrăm calmul în vestiar și să continuăm să înțelegem că nu este vina noastră și că toți îi înțelegem pe ucraineni și ne pare rău pentru ei".

