S-a stabilit finala feminină de la Australian Open! Sabalenka ajunge în premieră în ultimul act al unui Grand Slam

Bielorusa Aryna Sabalenka (locul 5 WTA) s-a calificat pentru prima dată în finala unui Grand Slam.

Ea a ajuns în ultimul act la Australian Open, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette (45 WTA), scor 7-6, 6-2.

Sabalenka, locul 5 mondial, a cincea favorită a turneului, mai jucase trei semifinale la Grand Slamuri, dar nu se calificase până acum în vreo finală.

Sabalenka va juca în finala Australian Open împotriva Elenei Rybakina, din Kazahstan. Va fi un meci cu două jucătoare care lovesc mingea extrem de puternic.

Finala Sabalenka - Rybakina are loc sâmbătă de la ora 10.00.

