Povestea impresionantă pe care a împărtășit-o Jose Mourinho legată de noul star al Romei

AS Roma a trecut de Servette cu 4-0 în Europa League, iar la finalul partidei Jose Mourinho a spus o poveste împreună cu noul star al echipei.

Intrat în minutul 76 al meciului, Francesco D'Alessio și-a făcut debutul în echipa Romei. Mijlocașul de 19 ani al echipei este de mic un fan al echipei romane.

La finalul partidei, Jose Mounriho a declarat. "Prima dată, lăsați-mă să vă spun o poveste", a spus el, și l-a chemat pe Francesco D'Alessio lângă el.

"În vară, înainte ca toți copiii să meargă la școală, ne antrenam și erau mulți copii la Trigoria (n.r. - locul de cantonament) strigând, pentru că voiau să intre și să vadă antrenamentul. Francesco era cu noi și mi-a spus: Când aveam 7, 8, 9 ani eram la garduri strigând pentru că îmi doream să intru. Niciun antrenor nu a deschis porțile să ne lase să intrăm. A fost foarte fericit pentru copii pentru că am deschis porțile și i-am lăsat să intre. Acum el joacă la Roma, în Europa League, pe Olimpico, în fața a 50-60.000 de oameni, cu mama, tata și sora în tribune".

⚽️❤️ José Mourinho sharing a wholesome moment with boyhood AS Roma fan Francesco D'Alessio (19) who made his debut in the Europa League last night. 🥹 pic.twitter.com/BF2YBmoOF5