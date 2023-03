Lobont, pus la zid in Italia

Bogdan Lobont este pus la zid in Italia dupa ce a gafat in amicalul pe care AS Roma l-a pierdut in fata Valenciei.

Portarul roman a fost pe teren doar in prima repriza, timp destul sa primeasca doua goluri, dintre care primul il are pe constiinta.

Publicatiile din Italia au taxat evolutia modesta a lui Lobont, oferindu-i note intre 3 si 4.

Chiar si antrenorul romanilor, Luis Enrique, l-a criticat voalat pe Bogdan Lobont pentru cele doua goluri primite.

"Primele doua goluri au venit in urma unor greseli copilaresti. Nu se poate sa facem asemenea cadouri! Daca nu esti suta la suta concentrat, nu ai ce cauta pe teren", a spus Enrique.

In schimb, Stekelenburg, portarul trimis in repriza a doua in locul lui Lobont, a fost laudat de italieni.

C.M.

Ads