Francesco Totti s-a retras din fotbal cu lacrimi in ochi, dupa un meci in care Roma a prins Champions League (Video)

AS Roma a trecut dramatic de Genoa cu 3-2 in ultima etapa de Serie A, calificandu-se direct in grupele Champions League, de pe locul 2 in Italia, dar acesta a fost lucrul cel mai putin important petrecut duminica pe Olimpico.

Evenimentul crucial a fost retragerea lui Francesco Totti, omul legenda al lui AS Roma, omul care a jucat o viata intreaga pentru aceste culori giallorossi.

Totti a intrat pe teren la 10 minute de la inceperea reprizei secunde si apoi, dupa meci, a participat la o festivitate emotionanta, in care nu si-a mai putut stapani lacrimile, laolalta cu alti zeci de mii de fani care au venit la ultimul meci al lui Totti.

In cariera, Roma a castigat un titlu in Serie A in 2001, doua Cupe, in 2007 si 2008, doua Supercupe, in 2001 si 2007. Cu echipa nationala, a cucerit titlul european Under 21 cu Italia in 1996, a luat aurul la Jocurile Mediteraneene cu Italia Under 23 in 1997 si evident Cupa Mondiala in 2006, disputata in Germania.

A marcat 307 goluri in 785 de partide, toate pentru Roma. Pentru Italia a marcat 9 goluri in 58 de prezente la echipa mare.

Roma a batut in lupta directa Napoli in batalia pentru locul 2, Napoli castigand si ea tot duminica, scor 4-2 la Sampdoria, cu Vlad Chiriches pe teren.

