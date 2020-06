Un club de top are mari probleme financiare

Ziare.

Pandemia de coronavirus a avut un efect extrem de negativ asupra finantelor clubului AS Roma, care a raportat dupa primele noua luni ale anului financiar 2019/2020 un capital net rulant negativ in valoare de 128,4 milioane euro., comparativ cu deficitul de 38,7 milioane euro din perioada 2018/2019.Roma a efectuat o majorare de capital cu 150 milioane euro, care a fost aprobata in octombrie 2019. Pe 26 iunie este convocata adunarea actionarilor, care va trebui sa ia masuri pentru recuperarea pierderilor.