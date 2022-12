Comisia de anchetă parlamentară privind asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a recomandat luni, 19 decembrie, în unanimitate acuzaţii penale împotriva fostului preşedinte Donald Trump, între care una pentru apel la insurecţie, relatează AFP.

Comisia de anchetă a recomandat, de asemenea, ca fostul preşedinte să fie urmărit penal pentru obstrucţionarea unui proces oficial (certificarea rezultatelor unei alegeri prezidenţiale), conspiraţie împotriva statului american şi declaraţii false.

Fostul preşedinte Donald Trump a arătat că este ”inapt” pentru o nouă funcţie publică, a afirmat Liz Cheney, vicepreşedinta republicană a comisiei de anchetă privind atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu.

”Oricine se comportă astfel într-un astfel de moment nu va mai putea ocupa niciodată o poziţie de conducere în această ţară”, a spus ea în cadrul unei audieri publice finale care urmează să prezinte concluziile comisiei de anchetă.

Former president Donald Trump is “unfit for any office,” Rep. Liz Cheney (R-Wyo.) said in her opening remarks, as the January 6th Committee meets for its final session on Capitol Hill in Washington, D.C. https://t.co/JJlEUHp16J pic.twitter.com/jtuiVK4Ye3