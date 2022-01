Asaltul asupra Capitoliului: o zi neagră pentru istoria SUA, de care mulți americani își amintesc pe jumătate

Sub lumina palidă a iernii și în fața camerelor de televiziune, ar fi fost greu să nu observi corect asaltul de pe 6 ianuarie, de la Capitoliul SUA. Atacul violent al susținătorilor lui Donald Trump hotărâți să-l înlăture pe Joe Biden era clar: democrația sub asediu, transmisă live.

Însă, un an mai târziu, părerile americanilor în legătură cu evenimentele din 6 ianuarie se ciocnesc.

Potrivit unui sondaj Quinnipiac, 93% dintre democrați l-au considerat un atac asupra guvernului, însă doar 29% dintre republicani au fost de acord.

Un alt sondaj efectuat de Associated Press și NORC Center for Public Affairs Research arată că 4 din 10 republicani își amintesc de atac – în urma căruia cinci oameni au murit – ca fiind violent, în timp ce 9 din 10 democrați consideră același lucru.

Un asemenea contrast este aproape inevitabil într-o societate polarizată cum este cea americană din prezent, însă în același timp este suprinzător, având în vedere consecințele imediate ale atacului de pe 6 ianuarie, notează AP. Liderul minorității din Camera Reprezentanților Kevin McCarthy, republican de California, pe atunci liderul majorității, a declarat: „Au încercat să ne perturbe democrația. Au eșuat”.

O versiune factuală și una fantezistă

Însă din acea zi, versiuni separate – una factuală, alta fantezistă – s-au înrădăcinat în societatea americană.

„Tot folosim termeni precum post-factual, dar se simte aproape ca și cum ar fi o psihoză sau amnezie națională în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acum un an”, a afirmat Charles Sykes, fondator al website-ului The Bulwark și fostă gazdă conservatoare la radioul Wisconsin. „Nu ne numai vorba că suntem două națiuni. E ca și cum trăim în două realități paralele, atunci când vine vorba de rememorarea evenimentelor de pe 6 ianuarie”.

Și națiunile își amintesc la fel cum o fac și oamenii: imperfect. Neurologul Lisa Genova, autoare a cărții „Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting”, descrie cum chiar și cele mai pregnante amintiri se schimbă de fiecare dată când sunt accesate. O amintire originală este înlocuită cu versiunea 2.0 version, 3.0 și așa mai departe.

„Influențele exterioare pot pătrunde de fiecare dată când accesăm o amintire. Așadar, în cazul acestor amintiri colective, avem foarte multe ocazii să le revizităm”, a explicat Genova. „În funcție de viziunea ta politică, de posturile de știri pe care le urmărești, de însemnătatea pe care evenimentul a avut-o pentru tine, amintirea va avea o perspectivă diferită în funcție de povestea pe care ți-o spui”.

Eforturi de schimbare a percepției colective

Mulți oameni au făcut eforturi mari ca să îndepărteze amintirea clară a atacului de pe 6 ianuarie. Republicanul Andrew S. Clyde a descris evenimentele drept „o vizită turistică normală”. Republicanul Matt Gaetz a susținut că protestatarii erau de fapt militanți de stânga „deghizați în susținători ai lui Trump”. Trump însuși a continuat să insiste că alegerile, câștigate de Biden la o diferență semnificativă, au fost, de fapt, adevărata insurecție.

Gazda Fox News Tucker Carlson a încercat să descrie atacul de la Capitoliu ca o operațiune orchestrată de FBI, pentru a da vina pe susținătorii lui Trump. Carlson chiar a creat o serie care a tratat acest subiect, difuzată de serviciul de streaming al Fox News.

Pentru a contracara astfel de interpretări false, alte documentare au încercat să prezitne riguros evenimentele de pe 6 ianuarie. Documentarul HBO al lui Jamie Roberts, „Four Hours at the Capitol” a fost motivat parțial de stabilirea cronologiei vizuale exacte a acelei zile, după îndemnul lui Trump pentru susținătorii săi de a „lupta din răsputeri”. Roberts a intervievat martori și participanți. Unii dintre cei din mulțimea care a luat cu asalt Capitoliul au lăudat documentarul său, ca ulterior să se plângă după ce au văzut seria lui Carlson.

Alexander Keyssar, profesor de istorie și sociologie la Harvard și autorul lucrării „Why Do We Still Have the Electoral College?”, este de părere că o comisie de investigație precum cea care a fost înființată după atacurile de la 11 septembrie, ar fi putut duce la un consens mai larg cu privire la 6 ianuarie, dar republicanii din Senat și-au folosit influența ca să blocheze crearea unei astfel de comisii.

În schimb, mulți susținători ai lui Trump au preluat negarea fostului președinte în legătură cu alegerile din 2020. În ultimul ani, republicanii au adoptat zeci de legi în 19 state pentru a restricționa votul. Mai multe bătălii electorale urmează să aibă loc anul acesta, la alegerile de la mijloc de mandat și nu numai.

În loc să rămână în trecut ca o amenințare anormală pentru inima democrației americane, istoria asaltului asupra Capitoliului nu a fost încă scrisă complet. Unele proiecte sunt în desfășurare. Pentru a spune povestea evenimentelor de pe 6 ianuarie, Societatea Istorică de la Capitoliu creează o istorie orală. Între timp, Capitoliul rămâne închis pentru public. Acolo unde odată era plin de turiști, acum se poate merge doar cu programare.