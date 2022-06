Președintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri, 10 iunie, că ancheta asupra atacului Capitoliului este crucială pentru a proteja democrația.

”Forţele care au dus la asaltul Capitoliului (la 6 ianuarie 2021) acţionează și în prezent”, a denunțat liderul de la Casa Albă.

”Este important ca americanii să înţeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat.

Trebuie să recunosc, nu credeam că va fi o provocare atât de directă”, a recunoscut el, spunând că ”bătălia pentru sufletul Americii a fost departe de a fi câştigată”.

”Putem să ne aliem, democraţi şi republicani, pentru a interzice oricui să pună cuţitul la gâtul democraţiei noastre”, a adăugat Biden, la Los Angeles, în marja Summitului Americilor, la o zi după prezentarea primelor concluzii ale anchetei parlamentare.

‘The same forces that led Jan 6 remain at work today’ — President Biden said the investigation into the Capitol attack is crucial in order to protect democracy & so that Americans can see the truth of the events leading up to that day pic.twitter.com/Vs7KL0pLxX