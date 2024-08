Kremlinul a recunoscut vineri, 2 august, spre surprinderea multora, că Vadim Krasikov, asasinul eliberat joi de Germania într-un schimb istoric de deţinuţi, este un ofiţer activ al Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB), asumându-şi în esenţă că uciderea unui disident cecen la Berlin în 2019 a fost o lovitură ordonată de Moscova.

De asemenea, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a sugerat că acesta are legătură cu garda personală a lui Vladimir Putin. Sunt declaraţii a căror sinceritate a luat prin surprindere, iar observatorii se întreabă de ce.

"Krasikov este un angajat al FSB", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, adăugând că acesta "a servit cu unele dintre persoanele care lucrează în garda de securitate a preşedintelui".

Krasikov a fost unul dintre cei opt ruşi eliberaţi din închisorile din Vest care s-au întors joi la Moscova, ca parte a unui acord complex de schimb în care 16 persoane au fost eliberate din custodia Rusiei, inclusiv reporterul american Evan Gershkovich şi mai mulţi disidenţi ruşi.

Putin personally meets the killer on the red carpet

Killer Vadim Krasikov, sentenced to life in prison in Germany for murdering a former Chechen commander in the center of Berlin, has become one of the key figures in the recent prisoner exchange between Russia and the West.… pic.twitter.com/MGet2gQ2Dy