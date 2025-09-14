60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei

O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC.

Turning Point USA, organizaţia cofondată de Kirk, a făcut anunţul pe reţelele de socializare, invitând publicul să celebreze „viaţa sa remarcabilă şi moştenirea sa durabilă”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împuşcat mortal miercuri în timpul unui eveniment în aer liber în Utah. Suspectul, Tyler Robinson, a fost arestat joi seara, după ce s-a predat poliţiei.

Preşedintele Donald Trump este aşteptat să participe la slujba de comemorare, alături de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Înainte de a pleca spre Israel sâmbătă, Rubio a declarat că se va întoarce la timp pentru comemorarea lui Kirk şi şi-a amintit de el ca de un „tânăr extraordinar”.

„Am admirat tot ceea ce a spus şi a făcut în campusuri şi, din nou, influenţa sa enormă asupra tinerilor, în primul rând”, a spus el.

Arizona este un loc important pentru Kirk – aici se află sediul Turning Point USA şi aici locuiau el şi soţia sa împreună cu cei doi copii ai lor înainte de moartea lui.

Sâmbătă dimineaţă, văduva lui Kirk, Erika, a făcut primele declaraţii publice după moartea soţului său, promiţând să păstreze vie moştenirea lui.

Într-o transmisiune live de la sediul Turning Point USA, Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, s-a adresat celor pe care i-a numit „răufăcătorii” responsabili de moartea soţului ei.

„Nu aveţi idee de focul pe care l-aţi aprins în această soţie, strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă”, a spus ea.

„Toţi ar trebui să ştie asta: dacă înainte credeai că misiunea soţului meu era puternică, acum nu ai idee, nu ai idee ce ai declanşat în întreaga ţară şi în întreaga lume”, a adăugat ea.

Într-o postare ulterioară pe Instagram, Kirk a reiterat aceste comentarii şi a postat videoclipuri şi fotografii în care apare aşezată lângă sicriul deschis al soţului său şi sărutându-i mâna.

Kirk a fost împuşcat în timp ce găzduia una dintre dezbaterile sale emblematice „Prove Me Wrong” (Dovedeşte-mi că greşesc) la Universitatea Utah Valley, în timp ce răspundea la întrebări despre violenţa cu arme de foc şi persoanele transgender din SUA.

Tyler Robinson a fost arestat pe 12 septembrie şi este reţinut fără cauţiune la închisoarea din comitatul Utah, unde este supravegheat special pentru a se stabili dacă reprezintă un risc pentru sine sau pentru alţii, a anunţat poliţia pentru CBS News.

Se aşteaptă ca el să apară pentru prima dată în faţa instanţei săptămâna viitoare, când va fi şi pus sub acuzare oficial.

Kirk era o figură controversată în discursul politic american şi era considerat de mulţi drept viitorul conservatorismului american, având talentul de a mobiliza tinerii conservatori.

Prin mobilizarea votului tinerilor, el a fost un organizator important în coaliţia Maga a lui Trump şi l-a ajutat să revină la Casa Albă pentru un al doilea mandat.

După moartea lui Kirk, Trump a anunţat că îi va acorda postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii - cea mai înaltă distincţie civilă - numindu-l „un gigant al generaţiei sale şi un campion al libertăţii”.

