ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:09
113 citiri
Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk FOTO Fox News

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI Kash Patel, relatează AFP.

După această dramă care a șocat America și a scos în evidență diviziunile politice, petrecută la 10 septembrie în campusul unei universități din Utah, poliția a colectat numeroase probe, „printre care o șurubelniță, care a fost găsită pe acoperișul” clădirii unde se afla trăgătorul. Un prosop „înfășurat” în jurul puștii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la fața locului, a declarat luni la Fox News șeful FBI.

„Pot anunța astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei de foc și ADN-ul de pe șurubelniță corespund cu suspectul aflat în prezent în arest”, a declarat Kash Patel.

Criticat pentru declarațiile sale neprofesioniste de la începutul cazului, șeful FBI a menționat și un mesaj care ar fi fost lăsat de suspect înainte de a trece la acțiune.

„Suspectul a scris, în esență, «am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face»”, a spus Patel, adăugând că FBI are „dovezi” ale existenței acestui bilet, care ar fi fost distrus între timp.

Autoritățile spun că Robinson a sărit de pe un acoperiș înainte de a fugi din campusul Universității Utah Valley la câteva momente după împușcături. Acesta a fugit apoi printr-o pădure într-un cartier din apropiere, lăsând arma de foc înfășurată într-un prosop, în pădure.

Deși suspectul, identificat ca Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, avea „o ideologie de stânga”, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost avansat niciun motiv precis pentru această crimă.

Presupusul criminal, un elev strălucit la liceu, crescut în credința mormonă de părinți republicani, va fi pus sub acuzare marți.

Robinson se află în prezent sub „supraveghere specială” din partea autorităților din Utah. Poliția spune că acesta nu a cooperat în timpul interogatoriilor.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri ai dreptei americane, marchează o recrudescență a violenței politice în Statele Unite. Donald Trump, apropiat al influențatorului, a confirmat că va participa duminică la o ceremonie de omagiu care va fi organizată în Arizona pe un stadion cu peste 63.000 de locuri.

