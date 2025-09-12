America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 23:42
241 citiri
America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk

O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un incident care a avut loc la mai puțin de 24 de ore după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, a scris The Hill.

„În această după-amiază, a existat o amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat, care a fost considerată necredibilă de către Poliția Capitoliului SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al DNC într-un comunicat.

„Din extremă precauție, Poliția Capitoliului efectuează o percheziție interioară a clădirii. După cum a declarat președintele DNC, Ken Martin, violența politică sub orice formă nu are ce căuta în țara noastră”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Suntem recunoscători Poliției Capitoliului SUA și securității clădirii DNC pentru că au răspuns rapid și profesional.”

Personalul Senatului primise anterior o alertă de la Poliția Capitoliului, care anunțase că intervine la un incident la sediul partidului național. Poliția Capitoliului a declarat într-un comunicat propriu că a fost alertată cu privire la potențiala amenințare la ora 13:07 EDT (20:07, ora României) și verifică clădirea și zonele din apropiere, dar nu a găsit nimic în exterior.

„Ofițerii USCP au răspuns imediat și verifică în prezent clădirea și zonele înconjurătoare”, a declarat și poliția. „Până acum nu s-a găsit nimic în exterior. Verificăm interiorul clădirii din maximă precauție.”

Amenințarea a venit în urma asasinării proeminentului comentator conservator și aliat al lui Trump, Charlie Kirk, în timp ce vorbea cu studenții la un eveniment din Orem, Utah.

Nu a fost găsit niciun suspect și nici nu s-a stabilit un motiv, dar vestea i-a zguduit instantaneu pe parlamentarii ambelor partide, pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a violenței politice.

Mai multe colegii și universități istorice de culoare au declarat joi, 11 septembrie, că au primit amenințări în campusuri.

Universitatea Hampton, Universitatea de Stat din Virginia, Universitatea Bethune-Cookman, Universitatea Southern și Universitatea de Stat din Alabama sunt toate în carantină după ce au primit amenințări, potrivit oficialilor.

