La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:07
371 citiri
Cine este de fapt Tyler Robinson (dreapta imaginii)? FOTO X/@UpToTASK

La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mama sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea școlii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-și înceapă drumul și va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, el riscă pedeapsa cu moartea, scrie Reuters.

Potrivit autorităților, Robinson a tras miercuri, 10 septembrie, cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri din campusul unei alte universități decât cea în care fusese admis, ucigându-l pe influencerul conservator Charlie Kirk și declanșând noi temeri la nivel național cu privire la creșterea violenței politice.

Anchetatorii încă încearcă să înțeleagă ce l-a făcut pe Robinson să se urce pe acoperișul respectiv cu o armă. Oficialii nu au identificat încă un motiv precis pentru crima pe care a comis-o, deși au oferit câteva indicii vineri dimineață, când au anunțat arestarea lui.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat reporterilor că un membru al familiei interogat de forțele de ordine a spus că Robinson menționase recent apariția programată a lui Kirk la Universitatea Utah Valley, unde a fost împușcat. „Au vorbit despre motivul pentru care nu-l plăceau și despre punctele de vedere pe care le avea”, a spus Cox, fără a oferi detalii suplimentare.

Robinson devenise mai implicat în politică în ultimii ani, a declarat anchetatorilor respectivul membru al familiei, iar autoritățile au spus că el a inscripționat ceea ce păreau a fi mesaje antifasciste pe cartușele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru comiterea crimei.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat pentru crimă cu circunstanțe agravante și alte acuzații. El nu are antecedente penale, potrivit înregistrărilor statului analizate de Reuters.

Era înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic, potrivit datelor electorale. Este listat ca alegător „inactiv”, ceea ce indică faptul că nu a votat la alegerile prezidențiale de anul trecut, când republicanul Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris.

CE SPUN VECINII

La momentul atacului, Robinson locuia în casa părinților săi din Washington, o comunitate agricolă și rezidențială de aproximativ 28.000 de locuitori, situată lângă Parcul Național Zion, în sud-vestul statului Utah.

Mașina lui Robinson, un Dodge Challenger gri – vehiculul cu care, potrivit autorităților, s-a deplasat miercuri la locul împușcăturilor – era parcată vineri în fața casei cu două etaje, situată într-un cartier relativ nou, construit între câmpuri de lucernă. Zeci de jurnaliști s-au adunat în fața casei, alături de șase mașini de poliție parcate de-a lungul străzii. Polițiștii îi opreau pe reporteri să se apropie de casă, a relatat Reuters.

Un vecin, Steven Green, a spus că îi cunoaște familia pentru că frecventa aceeași biserică mormonă, situată pe aceeași stradă. „O familie minunată, copii buni”, a spus el, deși a adăugat că nu îl cunoștea bine pe Tyler Robinson.

Canaan Timothy, în vârstă de 21 de ani, a spus că era cu un an mai mic decât Robinson la liceu. Robinson, a spus el, era un elev obișnuit, interesat de muzică, care se întâlnea cu membrii formației școlare. „Îl cunoșteam din vedere. Era un copil obișnuit”, a spus Timothy, care locuiește la două străzi distanță de familia Robinson. „Tyler era tăcut, dar nu chiar retras”, a adăugat el.

Robinson a fost arestat joi seara fără incidente. Un membru al familiei a sunat un prieten de familie, care la rândul său a sunat la biroul șerifului din comitatul Washington „cu informația că Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis incidentul”.

Colegul de cameră al lui Robinson a arătat, de asemenea, mesaje pe care Robinson le trimisese prin platforma Discord, în care descria că a lăsat o pușcă într-un tufiș, înfășurată într-un prosop – arma care se potrivește cu cea recuperată de autorități într-o zonă împădurită din apropierea locului împușcăturilor.

A RENUNȚAT LA FACULTATE

Robinson a absolvit în 2021 liceul Pine View din St. George, Utah. O înregistrare video online a ceremoniei de absolvire îl arată cu diploma pe scenă, în timp ce participanții îl aclamă.

El a frecventat pentru o scurtă perioadă Universitatea de Stat din Utah, în Logan, timp de un semestru în toamna acelui an, a confirmat școala pentru Reuters. Nu a fost clar imediat de ce a renunțat, dar Dixie Technical College, parte a sistemului universitar public din Utah, a confirmat că este student în anul al treilea la programul de ucenicie în domeniul electric al școlii.

O postare pe Facebook a mamei sale arată că Robinson a obținut un scor de 34 de puncte la examenul de admitere la facultate ACT, ceea ce l-ar plasa în topul 1% al candidaților, potrivit companiei de pregătire pentru teste Princeton Review.

O FAMILIE OBIȘNUITĂ

Tyler are doi frați mai mici, potrivit postărilor părinților săi pe Facebook. Mama sa și-a menționat online ocupația de asistent social la o companie non-profit din domeniul sănătății, în timp ce tatăl său este directorul unei companii care produce blaturi din piatră, potrivit înregistrărilor statului.

Postările mamei sale pe Facebook de-a lungul anilor – majoritatea fiind șterse vineri – se concentrau în principal pe familia ei: documentau călătorii în Alaska, Caraibe și Disneyland; lăudau piese de teatru școlare, costume de Halloween și iepuri de companie adoptați; exprimau mândria pe măsură ce cei trei băieți avansau în școală.

Niciuna dintre postări nu părea să aibă un caracter politic evident.

Alte postări îl arată pe Robinson și pe frații săi ocazional cu arme, deși acest lucru nu este neobșnuit într-un stat cu legi permisive în materie de arme de foc.

Arestarea lui Robinson, joi seara, 11 septembrie, a pus capăt unei căutări de 33 de ore a ucigașului lui Kirk, care a inclus reținerea, miercuri, a altor două persoane de interes, care au fost ulterior eliberate.

Robinson a fost încarcerat în închisoarea din comitat, Spanish Fork, la aproximativ 19 km sud de universitatea unde Kirk a fost împușcat.

