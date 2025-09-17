Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:43
Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk FOTO X/@Ms_Harmony58

Procurorii din Utah au anunțat marți, 16 septembrie, că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea lui Charlie Kirk. Între timp, ei au prezentat o parte dintre probele strânse împotriva tânărului de 22 de ani, despre care spun că ar fi plănuit asasinatul timp de o săptămână, deoarece considera că Kirk „răspândea prea multă ură”.

În timpul căutărilor frenetice pentru a-l găsi pe asasinul lui Charlie Kirk, bărbatul în vârstă de 22 de ani, acuzat acum de crimă cu premeditare, i-a trimis un mesaj partenerului său și a mărturisit că a comis un atac pe care l-a plănuit timp de mai bine de o săptămână, conform documentelor instanței, scrie Boston Herald.

Procurorii au dezvăluit o serie de mesaje incriminatoare, o notă ascunsă și probe ADN în timp ce anunțau acuzațiile și intenția lor de a solicita pedeapsa cu moartea împotriva lui Tyler Robinson pentru uciderea lui Kirk, un activist conservator proeminent și confident al președintelui Donald Trump.

Ancheta spune că, la scurt timp după ce Robinson a tras un singur foc fatal de pe acoperișul unei clădiri a Universității Utah Valley, cu vedere la locul unde Kirk vorbea cu aproximativ 3.000 de persoane pe 10 septembrie, acesta i-a trimis un mesaj partenerului său și i-a spus să se uite sub o tastatură.

Conform documentelor instanței, exista un bilet: „Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o să profit de ea”.

După ce și-a exprimat șocul, partenerul său, care locuia cu Robinson în sud-vestul statului Utah, l-a întrebat pe acesta dacă el era cel care a tras. Robinson a răspuns: „Da, îmi pare rău”.

Procurorul comitatului Utah, Jeff Gray, a declarat că ADN-ul de pe trăgaciul puștii cu acțiune manuală folosită pentru a-l ucide pe Kirk în campusul din Orem, la sud de Salt Lake City, se potrivea cu cel al lui Robinson. Pușca respectivă fusese un cadou de la bunicul lui Robinson, a spus procurorul.

Robinson a apărut pentru scurt timp marți, 16 septembrie, în fața unui judecător, transmis prin videoconferință din închisoare. El a privit mai mult înainte în timp ce judecătorul citea acuzațiile și spunea că va numi un avocat care să-l reprezinte. Familia lui Robinson a refuzat să comenteze pentru Associated Press de la arestarea sa.

Anchetatorii investighează dacă Robinson a avut ajutor

Ofițerii de aplicare a legii spun că investighează dacă alții știau despre sau l-au ajutat pe Robinson în asasinat. Nu au spus dacă partenerul se numără printre cei investigați, dar și-au exprimat public aprecierea pentru că partenerul a împărtășit informații.

Se pare că partenerul nu s-a adresat niciodată forțelor de ordine după ce a primit mesajele text. Robinson a rămas fugar până în noaptea următoare, când părinții săi au recunoscut că era persoana dintr-o fotografie publicată de autorități și au ajutat la organizarea predării pașnice a lui Robinson.

Partenerul nu a fost numit în documentele de acuzare care conțineau o narațiune a împușcăturilor și au fost făcute publice marți.

A fost Charlie Kirk vizat din cauza opiniilor sale anti-transgender?

Autoritățile nu au dezvăluit un motiv clar al atacului armat, dar Gray a spus că Robinson i-a scris într-un mesaj despre Kirk partenerei sale: „M-am săturat de ura lui. Unele uri nu pot fi negociate.”

Kirk, un tată a doi copii în vârstă de 31 de ani, a fost creditat cu energizarea mișcării tineretului republican și cu ajutorul lui Trump pentru a-l readuce pe acesta la Casa Albă în 2024.

Organizația sa politică, Turning Point USA, cu sediul în Arizona, a adus tineri creștini evanghelici în politică prin intermediul rețelelor de socializare, al podcastului său și al evenimentelor din campus.

De la atacul armat, Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva a ceea ce el numește „stânga radicală” și va clasifica unele grupuri drept teroriști interni.

Deși documentele instanței arată că Robinson a scris într-un mesaj că a planificat atacul timp de mai bine de o săptămână, autoritățile nu au spus ce cred că implică acest lucru.

Gray a refuzat să răspundă dacă Robinson l-a vizat pe Kirk pentru opiniile sale anti-transgender. Kirk a fost împușcat în timp ce răspundea la o întrebare care aborda subiecte precum împușcăturile în masă, violența armată și persoanele transgender.

„Asta este treaba unui juriu”, a spus Gray.

Robinson avea o relație romantică cu colegul său de cameră, despre care anchetatorii spun că este transgender.

Părinții au spus că fiul lor a devenit mai interesat de politică

Mama lui Robinson le-a spus anchetatorilor că fiul ei a adoptat o viziune politică extremă de stânga în ultimul an și a devenit mai susținător al drepturilor homosexualilor și transgenderilor, a spus Gray.

Robinson și tatăl său aveau opinii politice diferite, a spus procurorul, iar Robinson i-a spus partenerului său într-un mesaj text că tatăl său a devenit un „MAGA înrăit” de când Trump a fost ales.

Mama lui Robinson l-a recunoscut când autoritățile au publicat o fotografie a suspectului, iar părinții săi l-au confruntat, moment în care Robinson a spus că vrea să se sinucidă, a spus Gray.

Familia l-a convins să se întâlnească cu un prieten de familie, care este adjunct de șerif pensionar. Persoana respectivă a reușit să-l determine pe Robinson să se predea, a spus procurorul.

Robinson a fost arestat joi seară, 11 septembrie, lângă St. George, unde a crescut la aproximativ 387 de kilometri sud-vest de campusul Utah Valley.

Robinson a detaliat mișcările după împușcături

Într-un schimb de mesaje text cu partenerul său, publicat de autorități, Robinson a scris despre intenția de a-și recupera pușca de la „punctul de preluare”, dar că zona era „blocată”.

Mesajele text citate în documentele instanței nu includeau marcaje temporale și nu era clar cât timp după împușcături a mai trimis Robinson mesaje text.

„Ca să fiu sincer, speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe. Îmi pare rău că te implic”, a scris Robinson într-un alt mesaj text către partenerul său.

Pe lângă crimă, Robinson a fost acuzat de descărcare de armă de foc, obstrucționarea justiției și manipulare a martorilor. Procurorul a spus că Robinson i-a ordonat partenerului său să șteargă mesajele text și să păstreze tăcerea dacă este interogat de poliție, a spus Gray.

