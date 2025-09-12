Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:55
654 citiri
Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Casa Albă ia măsuri suplimentare pentru securitatea lui Trump FOTO X/Donald Trump

Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk.

Ceremonia comemorativă prin care au fost marcați 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, la care Trump a participat joi, a fost mutată – din locul tradițional aflat în afara clădirii Pentagonului într-o curte interioară -, din cauza îngrijorărilor legate de problemele de securitate, potrivit unei surse familiarizate cu problema, conform unor surse ale CNN.

De asemenea, deplasarea lui Trump la stadionul Yankee - pentru a urmări meciul celor de la New York Yankees împotriva echipei Detroit Tigers - a fost marcată de măsuri suplimentare de securitate în incinta și în jurul locației din Bronx, potrivit unei alte surse.

Acestea au inclus controale de securitate la toate intrările și măsuri suplimentare în jurul lojei de unde Trump a urmărit meciul, a precizat sursa respectivă.

Președintele american intenționa inițial să-și petreacă weekendul la Trump Tower din New York, dar s-a răzgândit și acum plănuiește să se îndrepte spre clubul său de golf din Bedminster, New Jersey.

Presa americană a scris anterior că Bedminster, unde Trump și-a petrecut o mare parte din timpul verilor în primul său mandat, este considerat un loc extrem de sigur. De asemenea, Donald Trump s-a dus la Bedminster după tentativa de asasinat de anul trecut din Butler, Pennsylvania.

Dincolo de evenimentele din această săptămână, echipa lui Trump poartă discuții mai ample cu privire la modul de sporire a securității președintelui, a adăugat publicația citată.

Donald Trump le-a cerut joi susținătorilor săi să răspundă cu „nonviolență” la moartea apropiatului său, Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal joi în timpul unei întâlniri publice.

„El a pledat pentru nonviolență. Așa aș vrea să reacționeze oamenii”, a declarat președintele SUA, adăugând că are „un indiciu” despre motivele acțiunii atacatorului, care este căutat.

