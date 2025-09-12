Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:52
252 citiri
Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Titus Corlățean FOTO Facebook/Titus Corlățean

Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel de tendințe „împotriva convingerilor creștine” duc la evenimente ca asasinarea lui Kirk.

„Când secularizarea în societățile prospere occidentale, când stângismul dus la extrem și atitudinile radicalizate împotriva convingerilor creștine ale altora, exprimate inclusiv în termeni politici, ajung să depășească liniile care delimitează existența unor societăți democratice funcționale, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat aseară în cea mai importantă democrație care există în prezent, cea americană. Viața unui om tânăr este luată într-o fracțiune de secundă, fără teamă, fără conștiință, fără de Dumnezeu”, spune Corlățean într-o postare pe Facebook.

Corlățean susține că în România curentele așa-zis progresiste au apărut de câțiva ani și se propagă cu repeziciune în societatea civilă, se regăsesc de mai mulți ani.

„Chiar și la mine în partid, la Bruxelles, la Parlamentul European sau la București. De ce să nu dezincriminăm consumul celor 3 grame de canabis...? Sau să promovăm politicile de gen ori „adevărul” că femeia trebuie să dispună absolut și discreționar de propriul său trup, fără să își pună problema responsabilității pentru actele sale și consecințele în viața sa intimă asupra ființei vii și încă nenăscute din pântecele sale etc. Îi știm, îi auzim, îi simțim când se manifestă radical pentru a-i incrimina pe toți ceilalți, încă mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei. Și uite așa societatea se îndreaptă, pas cu pas, spre orizonturi pe care nu le cunoaște și nici măcar nu le bănuiește”, scrie Corlățean.

Parlamentarul dă vina pe progresiști pentru slăbirea societății din cauză că îi încriminează pe „ceilalți, mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei”.

„Îi știm, îi auzim, îi simțim când se manifestă radical pentru a-i incrimina pe toți ceilalți, încă mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei... Și uite așa societatea se îndreaptă, pas cu pas, spre orizonturi pe care nu le cunoaște și nici măcar nu le bănuiește... Iar atunci când societatea devine slabă, mimetică și își abandonează gradual valorile și rădăcinile morale care o defineau, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat: cel rău lovește în cei curajoși, care nu cedează. Doar că cel rău nu vrea să recunoască faptul că noi avem un mare Dumnezeu și Mântuitor care a biruit lumea”, scrie Corlățean.

„Charlie Kirk este acum la Tatăl, doar că noi, ceilalți, ar trebui pe pământul pe care ne ducem temporar viața, să ne trezim și să ne facem lucrarea cu curaj și în mod asumat. În viața de zi cu zi, în cea profesională sau politică, în comunitate. Pentru că Domnul e un Tată bun și nu își dă de rușine niciodată copiii”, a scris, pe pagina sa de Facebook, senatorul PSD Titus Corlățean.

Cine era Charlie Kirk

Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.

Kirk era un provocator și o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaților, în mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintelui SUA.

Kirk a fost cofondator și director executiv al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, cu sediul în Phoenix.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
10:52 - Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
10:11 - Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
09:07 - SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
09:03 - FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
07:55 - Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk. Ceremonia...
America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
Ieri, 23:42 - America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Ieri, 21:58 - Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
Ieri, 20:38 - UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Ieri, 20:26 - CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Ieri, 19:32 - Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei....
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Ieri, 17:49 - Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Ieri, 17:35 - Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai...
Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
Ieri, 17:28 - Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost...
Medvedev dă vina pe Ucraina pentru asasinarea lui Charlie Kirk. "Cine urmează? Echipa MAGA trebuie să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminali"
Ieri, 17:27 - Medvedev dă vina pe Ucraina pentru asasinarea lui Charlie Kirk. "Cine urmează? Echipa MAGA trebuie să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminali"
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a susținut joi, 11 septembrie, că sprijinul occidental pentru Ucraina este legat de creșterea violenței politice din Statele Unite, după ce activistul...
Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
Ieri, 16:46 - Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
Arma cu care a fost asasinat Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Donald Trump, a fost recuperată, a anunțat FBI într-o conferință de presă din seara zilei de 11 septembrie. De...
Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
Ieri, 14:21 - Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, 11 septembrie, că asasinarea lui Charlie Kirk este un ”act abominabil” și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei...
Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
Ieri, 13:44 - Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
Președintele AUR, George Simion reacționează după moartea activistului de dreapta Charlie Kirk. Charlie Kirk era un susținător ferm al președintelui Donald Trump. El a fost împușcat...
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Ieri, 07:12 - Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce...
#asasinare charlie kirk, #titus corlatean, #progresism, #charlie kirk impuscat , #parlamentari
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
a1.ro
Cum arata fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mandreste cu fiicele sale
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
  2. O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului
  3. Austeritate, dar nu și în Parlament. Cărți de vizită cu foiță de aur, plătite din fondul de protocol
  4. General, despre interesul României, în contextul reevaluării relațiilor UE-SUA: „Ar trebui să avem o altă poziționare în relația cu cel puțin două state”
  5. USR și PNL, șantajați de PSD să meargă separat în alegerile pentru Capitală. Gestul care trădează teama social-democraților de un nou eșec electoral
  6. De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
  7. AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
  8. Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
  9. Ciprian Ciucu, potențialul candidat al PNL, despre ideea unui candidat comun PNL - USR - PSD la Primăria Capitalei: "Nu"
  10. Nicușor Dan taie elanul celor care cer anticipate: "Nu se pune problema. O instabilitate pe care România nu și-o permite"