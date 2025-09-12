Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA

Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:52
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel de tendințe „împotriva convingerilor creștine” duc la evenimente ca asasinarea lui Kirk.
„Când secularizarea în societățile prospere occidentale, când stângismul dus la extrem și atitudinile radicalizate împotriva convingerilor creștine ale altora, exprimate inclusiv în termeni politici, ajung să depășească liniile care delimitează existența unor societăți democratice funcționale, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat aseară în cea mai importantă democrație care există în prezent, cea americană. Viața unui om tânăr este luată într-o fracțiune de secundă, fără teamă, fără conștiință, fără de Dumnezeu”, spune Corlățean într-o postare pe Facebook.
Corlățean susține că în România curentele așa-zis progresiste au apărut de câțiva ani și se propagă cu repeziciune în societatea civilă, se regăsesc de mai mulți ani.
„Chiar și la mine în partid, la Bruxelles, la Parlamentul European sau la București. De ce să nu dezincriminăm consumul celor 3 grame de canabis...? Sau să promovăm politicile de gen ori „adevărul” că femeia trebuie să dispună absolut și discreționar de propriul său trup, fără să își pună problema responsabilității pentru actele sale și consecințele în viața sa intimă asupra ființei vii și încă nenăscute din pântecele sale etc. Îi știm, îi auzim, îi simțim când se manifestă radical pentru a-i incrimina pe toți ceilalți, încă mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei. Și uite așa societatea se îndreaptă, pas cu pas, spre orizonturi pe care nu le cunoaște și nici măcar nu le bănuiește”, scrie Corlățean.
Parlamentarul dă vina pe progresiști pentru slăbirea societății din cauză că îi încriminează pe „ceilalți, mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei”.
„Îi știm, îi auzim, îi simțim când se manifestă radical pentru a-i incrimina pe toți ceilalți, încă mulți și majoritari, care nu gândesc ca ei... Și uite așa societatea se îndreaptă, pas cu pas, spre orizonturi pe care nu le cunoaște și nici măcar nu le bănuiește... Iar atunci când societatea devine slabă, mimetică și își abandonează gradual valorile și rădăcinile morale care o defineau, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat: cel rău lovește în cei curajoși, care nu cedează. Doar că cel rău nu vrea să recunoască faptul că noi avem un mare Dumnezeu și Mântuitor care a biruit lumea”, scrie Corlățean.
„Charlie Kirk este acum la Tatăl, doar că noi, ceilalți, ar trebui pe pământul pe care ne ducem temporar viața, să ne trezim și să ne facem lucrarea cu curaj și în mod asumat. În viața de zi cu zi, în cea profesională sau politică, în comunitate. Pentru că Domnul e un Tată bun și nu își dă de rușine niciodată copiii”, a scris, pe pagina sa de Facebook, senatorul PSD Titus Corlățean.
Cine era Charlie Kirk
Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.
Kirk era un provocator și o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaților, în mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintelui SUA.
Kirk a fost cofondator și director executiv al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, cu sediul în Phoenix.
