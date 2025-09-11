CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"

Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah.

Atacul a avut loc în mijlocul zilei, cu prilejul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley. O serie de martori au spus că l-au văzut pe Kirk împușcat în zona gâtului, a scris site-ul Deseret News.

Glonțul l-a lovit pe Charlie Kirk în timp ce acesta participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri, alături de studenți.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seară, 11 septembrie, moartea influencerului MAGA în stilu-i caracteristic, spunând că nu are nicio empatie față de acesta. El a explicat că acest lucru se întâmplă deoarece Kirk a dat la un moment dat mai multe declarații cu care nu este de acord.

În principal este vorba despre susținerea de către Charlie Kirk a celui de-Al Doilea Amendament printr-o afirmație extrem de cinică: "Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu".

CTP a dat apoi și câteva exemple de ce poate face un "descreierat" dacă are pe mână o armă și i-a demonstrat influencerului, post-mortem, că o declarație ca cea pe care a dat-o se poate întoarce împotriva lui: "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"

De ce nu simt empatie pentru domnul Kirk

"Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:

„Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu”.

După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest.

Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: „Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation...What age should you start to see public executions?”. Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere... La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?".

Kirk, trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament

"Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată.

Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău".

Nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk

"Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: „Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău” (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)", a conchis CTP.

