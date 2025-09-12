Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului

Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme. Viziunile sale conservatoare și „creștine” au născut discuții vehemente în ultimii ani. Unul dintre cei mai acerbi susținători ai MAGA a declarat că ar refuza avortul și în cazul, ipotetic, în care ar fi vorba de fiica sa de 10 ani care ar fi fost violată. De asemenea, acesta declara că păstrarea celui de-al doilea amendament din Constituția americană merită „câteva decese”.

În timpul unei dezbateri cu mai mulți tineri care susțineau dreptul la avort, Kirk a declarat că avortul este crimă și ar trebui să fie ilegal, inclusiv în cazurile de viol. Întrebat ce ar face dacă fiica sa ar fi violată și ar rămâne însărcinată, la vârsta de 10 ani, influencerul a declarat că nu i-ar permite acesteia să întrerupă sarcina.

„Există un consens tot mai mare în lumea pro-life că avortul nu este niciodată o necesitate medicală”, i-a spus el studentei care i-a adresat întrebarea. „Răspunsul este da, copilul ar fi născut”, a spus el.

„N-ar fi oare o poveste mai bună să spui că s-a întâmplat ceva rău și noi facem ceva bun în fața răului, în loc să spunem că vom răspunde cu rău?”

Femeile și „colapsul fertilității”

Pe lângă pozițiile sale anti-avort, Kirk vorbea frecvent despre ceea ce numea „colapsul fertilității” în Occident și despre faptul că femeile trebuie să se căsătorească cât mai tinere.

„Tinerele femei nu mai apreciază să aibă copii. Votanții lui Trump, tinerii bărbați, își doresc familie, copii și moștenire. Tinerele femei care au votat pentru Kamala Harris își doresc carieră, consumerism și singurătate”, spunea acesta într-un interviu pentru Fox News.

Într-un alt interviu acesta declara că femeile trebuie să își găsească un soț înainte de a împlini vârsta de 25 de ani și că ar trebui să se căsătorească mult mai devreme.

„Și le-aș spune, de asemenea, domnișoarelor tinere că vă puteți întoarce oricând la cariera voastră mai târziu, că există o fereastră în care ar trebui, în primul rând, să vă căsătoriți și să aveți copii, iar acesta este un lucru frumos.”

În alte interviuri, el a atacat și contracepția, susținând că aceasta le face pe femei „furioase și amărâte” și că femeile de peste treizeci de ani „nu sunt atractive în rândul partenerilor de întâlniri”.

Susținătorul MAGA a comparat avortul cu Holocaustul, spunând: „Permitem masacrul a un milion și jumătate de bebeluși pe an sub pretextul sănătății reproductive a femeilor. Permitem ca bebelușii să fie luați și aruncați în fiecare an, spunând doar că nu sunt oameni.”

Atunci când vedeta pop Taylor Swift și jucătorul NFL Travis Kelce și-au anunțat logodna, Kirk a discutat imediat subiectul în podcastul său, exprimând speranța că mariajul o va face pe Swift mai conservatoare.

„Respinge feminismul. Supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu ești la conducere”, îi sugera Kirk cântăreței.

Comentariile au stârnit reacții puternice din partea fanilor lui Swift, mulți acuzându-l de misoginism.

Identitate de gen

Kirk a apelat la creștinii conservatori care se temeau de acceptarea tot mai mare a comunității LGBTQ în Statele Unite. El a criticat drepturile homosexualilor și transgenderilor și separarea bisericii de stat.

El a încurajat studenții și părinții să raporteze profesorii pe care îi suspectează că îmbrățișează ceea ce unii din dreapta numesc „ideologie de gen”.

În 2021, a fondat TPUSA Faith, care „există pentru a uni biserica în jurul doctrinei primare și pentru a elimina wokeismul de la amvonul american”, potrivit site-ului său web.

Controlul armelor

Kirk a fost un susținător ferm al drepturilor la arme.

În 2023, la un eveniment al organizației sale Turning Point USA, el a apărat al doilea amendament ca un mijloc esențial de „a te apăra împotriva unui guvern tiranic”. El a spus că ar fi imposibil să eviți decesele cauzate de arme într-o societate cu cetățeni înarmați, dar credea că beneficiile drepturilor la arme depășesc costurile.

În viziunea sa, câteva decese sunt „un preț justificat” pentru menținerea celui de-al Doilea Amendament al Constituției americane.

„Merită să avem, din păcate, un cost de câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru ca noi să putem păstra cel de-al Doilea Amendament care protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu”, spunea el pe 5 aprilie 2023, la campusul din Salt Lake City al Awaken Church. „Este o înțelegere prudentă.”

Chiar înainte de atacul fatal, Kirk discuta despre problema armelor și a atacurilor în masă.

Cu câteva momente înainte să fie împușcat, un spectator îl întrebase pe Kirk câți dintre atacatorii în masă din ultimul deceniu au fost americani transgender. „Prea mulți”, a răspuns Kirk.

Persoana a replicat că numărul era cinci, apoi l-a întrebat pe Kirk dacă știa câți atacatori în masă au fost în total în America în aceeași perioadă. „Îi numărăm sau nu și pe cei din violența de tip gang?”, a întrebat el.

Câteva secunde mai târziu, s-a auzit împușcătura, iar Kirk a fost văzut ducându-și mâna la gât înainte să cadă de pe scaun.

Drepturile civile

La o conferință politică din decembrie 2023, organizată de Turning Point USA, Kirk l-a criticat nu doar pe Martin Luther King Jr., pe care l-a numit „groaznic” și „nu o persoană bună”, dar și Legea Drepturilor Civile din 1965, care a interzis discriminarea pe baza rasei, culorii, religiei, sexului și originii naționale și a pus capăt segregării.

„Am o viziune foarte, foarte radicală în privința asta, dar o pot apăra și m-am gândit bine la ea”, a spus Kirk. „Am făcut o greșeală uriașă atunci când am adoptat Legea Drepturilor Civile în anii ’60.”

Kirk a argumentat că actul legislativ a creat o birocrație „permanentă” menită să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea.

Declarații provocatoare despre rasă

Kirk era, de asemenea, cunoscut pentru folosirea unor remarci rasiste controversate.

El a spus în timpul unui episod de podcast din 2024 cu colegul său activist de dreapta Jack Posobeic: „Îmi pare rău. Dacă văd un pilot de culoare, o să spun: Sper că e calificat.”

Kirk s-a opus vehement declarării Zilei Independenței ca sărbătoare federală. El a declarat că sentimentul „antiamerican” care susținea „o viziune neo-segregaționistă” ce aspira să înlocuiască Ziua Independenței a fost forța motrice din spatele deciziei de a muta data.

Kirk a atras reacții pentru sprijinul său pentru Israelul. Recent, Kirk posta pe X un videoclip în care spunea: „Nu, Israelul nu îi înfometează pe locuitorii din Gaza”, în contextul apelurilor organizațiilor umanitare de a preveni foametea în regiune.

No, Israel is not starving Gazans. Watch. pic.twitter.com/fLA8Y7r8q0 — Charlie Kirk (@charliekirk11) July 28, 2025

Miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris drept „un prieten cu inimă de leu al Israelului”.

„[Kirk] a luptat împotriva minciunilor și a stat drept pentru civilizația iudeo-creștină”, a afirmat Netanyahu. „Mândria lui nelimitată pentru America și credința sa puternică în libertatea de exprimare vor lăsa o amprentă de durată.”

Teorii conspiraționiste

În timpul pandemiei de COVID-19, Kirk a distribuit frecvent teorii conspiraționiste pe rețelele sociale. În martie 2020, a folosit termenul „virusul chinezesc” — expresie preluată ulterior de președintele Donald Trump.

Într-un interviu din 2021 cu Tucker Carlson, Kirk a comparat cerințele privind vaccinarea cu apartheidul.

„Empatia”

Pe 12 octombrie 2022, în cadrul emisiunii The Charlie Kirk Show, el a comentat strategia lui Bill Clinton de a folosi empatia în politică și a spus în treacăt: „Nu suport cuvântul empatie. Cred că este un termen new age inventat, care face mult rău”.

