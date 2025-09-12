Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 14:59
729 citiri
Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
Charlie Kirk - Foto Hepta

Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme. Viziunile sale conservatoare și „creștine” au născut discuții vehemente în ultimii ani. Unul dintre cei mai acerbi susținători ai MAGA a declarat că ar refuza avortul și în cazul, ipotetic, în care ar fi vorba de fiica sa de 10 ani care ar fi fost violată. De asemenea, acesta declara că păstrarea celui de-al doilea amendament din Constituția americană merită „câteva decese”.

În timpul unei dezbateri cu mai mulți tineri care susțineau dreptul la avort, Kirk a declarat că avortul este crimă și ar trebui să fie ilegal, inclusiv în cazurile de viol. Întrebat ce ar face dacă fiica sa ar fi violată și ar rămâne însărcinată, la vârsta de 10 ani, influencerul a declarat că nu i-ar permite acesteia să întrerupă sarcina.

„Există un consens tot mai mare în lumea pro-life că avortul nu este niciodată o necesitate medicală”, i-a spus el studentei care i-a adresat întrebarea. „Răspunsul este da, copilul ar fi născut”, a spus el.

„N-ar fi oare o poveste mai bună să spui că s-a întâmplat ceva rău și noi facem ceva bun în fața răului, în loc să spunem că vom răspunde cu rău?”

Femeile și „colapsul fertilității”

Pe lângă pozițiile sale anti-avort, Kirk vorbea frecvent despre ceea ce numea „colapsul fertilității” în Occident și despre faptul că femeile trebuie să se căsătorească cât mai tinere.

„Tinerele femei nu mai apreciază să aibă copii. Votanții lui Trump, tinerii bărbați, își doresc familie, copii și moștenire. Tinerele femei care au votat pentru Kamala Harris își doresc carieră, consumerism și singurătate”, spunea acesta într-un interviu pentru Fox News.

Într-un alt interviu acesta declara că femeile trebuie să își găsească un soț înainte de a împlini vârsta de 25 de ani și că ar trebui să se căsătorească mult mai devreme.

„Și le-aș spune, de asemenea, domnișoarelor tinere că vă puteți întoarce oricând la cariera voastră mai târziu, că există o fereastră în care ar trebui, în primul rând, să vă căsătoriți și să aveți copii, iar acesta este un lucru frumos.”

În alte interviuri, el a atacat și contracepția, susținând că aceasta le face pe femei „furioase și amărâte” și că femeile de peste treizeci de ani „nu sunt atractive în rândul partenerilor de întâlniri”.

Susținătorul MAGA a comparat avortul cu Holocaustul, spunând: „Permitem masacrul a un milion și jumătate de bebeluși pe an sub pretextul sănătății reproductive a femeilor. Permitem ca bebelușii să fie luați și aruncați în fiecare an, spunând doar că nu sunt oameni.”

Atunci când vedeta pop Taylor Swift și jucătorul NFL Travis Kelce și-au anunțat logodna, Kirk a discutat imediat subiectul în podcastul său, exprimând speranța că mariajul o va face pe Swift mai conservatoare.

„Respinge feminismul. Supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu ești la conducere”, îi sugera Kirk cântăreței.

Comentariile au stârnit reacții puternice din partea fanilor lui Swift, mulți acuzându-l de misoginism.

Identitate de gen

Kirk a apelat la creștinii conservatori care se temeau de acceptarea tot mai mare a comunității LGBTQ în Statele Unite. El a criticat drepturile homosexualilor și transgenderilor și separarea bisericii de stat.

El a încurajat studenții și părinții să raporteze profesorii pe care îi suspectează că îmbrățișează ceea ce unii din dreapta numesc „ideologie de gen”.

În 2021, a fondat TPUSA Faith, care „există pentru a uni biserica în jurul doctrinei primare și pentru a elimina wokeismul de la amvonul american”, potrivit site-ului său web.

Controlul armelor

Kirk a fost un susținător ferm al drepturilor la arme.

În 2023, la un eveniment al organizației sale Turning Point USA, el a apărat al doilea amendament ca un mijloc esențial de „a te apăra împotriva unui guvern tiranic”. El a spus că ar fi imposibil să eviți decesele cauzate de arme într-o societate cu cetățeni înarmați, dar credea că beneficiile drepturilor la arme depășesc costurile.

În viziunea sa, câteva decese sunt „un preț justificat” pentru menținerea celui de-al Doilea Amendament al Constituției americane.

„Merită să avem, din păcate, un cost de câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru ca noi să putem păstra cel de-al Doilea Amendament care protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu”, spunea el pe 5 aprilie 2023, la campusul din Salt Lake City al Awaken Church. „Este o înțelegere prudentă.”

Chiar înainte de atacul fatal, Kirk discuta despre problema armelor și a atacurilor în masă.

Cu câteva momente înainte să fie împușcat, un spectator îl întrebase pe Kirk câți dintre atacatorii în masă din ultimul deceniu au fost americani transgender. „Prea mulți”, a răspuns Kirk.

Persoana a replicat că numărul era cinci, apoi l-a întrebat pe Kirk dacă știa câți atacatori în masă au fost în total în America în aceeași perioadă. „Îi numărăm sau nu și pe cei din violența de tip gang?”, a întrebat el.

Câteva secunde mai târziu, s-a auzit împușcătura, iar Kirk a fost văzut ducându-și mâna la gât înainte să cadă de pe scaun.

Drepturile civile

La o conferință politică din decembrie 2023, organizată de Turning Point USA, Kirk l-a criticat nu doar pe Martin Luther King Jr., pe care l-a numit „groaznic” și „nu o persoană bună”, dar și Legea Drepturilor Civile din 1965, care a interzis discriminarea pe baza rasei, culorii, religiei, sexului și originii naționale și a pus capăt segregării.

„Am o viziune foarte, foarte radicală în privința asta, dar o pot apăra și m-am gândit bine la ea”, a spus Kirk. „Am făcut o greșeală uriașă atunci când am adoptat Legea Drepturilor Civile în anii ’60.”

Kirk a argumentat că actul legislativ a creat o birocrație „permanentă” menită să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea.

Declarații provocatoare despre rasă

Kirk era, de asemenea, cunoscut pentru folosirea unor remarci rasiste controversate.

El a spus în timpul unui episod de podcast din 2024 cu colegul său activist de dreapta Jack Posobeic: „Îmi pare rău. Dacă văd un pilot de culoare, o să spun: Sper că e calificat.”

Kirk s-a opus vehement declarării Zilei Independenței ca sărbătoare federală. El a declarat că sentimentul „antiamerican” care susținea „o viziune neo-segregaționistă” ce aspira să înlocuiască Ziua Independenței a fost forța motrice din spatele deciziei de a muta data.

Gaza

Kirk a atras reacții pentru sprijinul său pentru Israelul. Recent, Kirk posta pe X un videoclip în care spunea: „Nu, Israelul nu îi înfometează pe locuitorii din Gaza”, în contextul apelurilor organizațiilor umanitare de a preveni foametea în regiune.

Miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris drept „un prieten cu inimă de leu al Israelului”.

„[Kirk] a luptat împotriva minciunilor și a stat drept pentru civilizația iudeo-creștină”, a afirmat Netanyahu. „Mândria lui nelimitată pentru America și credința sa puternică în libertatea de exprimare vor lăsa o amprentă de durată.”

Teorii conspiraționiste

În timpul pandemiei de COVID-19, Kirk a distribuit frecvent teorii conspiraționiste pe rețelele sociale. În martie 2020, a folosit termenul „virusul chinezesc” — expresie preluată ulterior de președintele Donald Trump.

Într-un interviu din 2021 cu Tucker Carlson, Kirk a comparat cerințele privind vaccinarea cu apartheidul.

„Empatia”

Pe 12 octombrie 2022, în cadrul emisiunii The Charlie Kirk Show, el a comentat strategia lui Bill Clinton de a folosi empatia în politică și a spus în treacăt: „Nu suport cuvântul empatie. Cred că este un termen new age inventat, care face mult rău”.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
15:21 - Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
14:59 - Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Charlie Kirk acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
13:18 - Charlie Kirk acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
12:15 - Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
11:11 - Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
10:52 - Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
10:11 - Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
09:07 - SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
09:03 - FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
07:55 - Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk. Ceremonia...
America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
Ieri, 23:42 - America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Ieri, 21:58 - Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
Ieri, 20:38 - UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Ieri, 20:26 - CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Ieri, 19:32 - Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei....
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Ieri, 17:49 - Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Ieri, 17:35 - Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai...
Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
Ieri, 17:28 - Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost...
#asasinare charlie kirk, #declaratii controversate, #avort, #lgbtq, #identitate de gen, #charlie kirk impuscat , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"E dezgustator!" / "Ma bucur ca a vorbit". Adevarul despre viata personala a lui Carlos Alcaraz a iesit la iveala
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
DigiSport.ro
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, dupa ce a fost numit "tradator"! Primele imagini

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
  2. Sindicaliștii din administrația publică protestează pe 15 septembrie în Piața Victoriei: ”Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem”
  3. Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
  4. Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
  5. Cinci tineri, loviți în plin de un șofer beat și drogat. Suspectul a fugit de la locul faptei, dar a făcut alt accident VIDEO
  6. Pacient bolnav de cancer, plimbat pe holurile tribunalelor, din cauza protestelor magistraților. Ministrul Marinescu face apel la „celeritate”
  7. Declarațiile delirante ale bărbatului care a ucis o refugiată ucraineană într-un tren, în SUA: „Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. E înfricoșător, nu-i așa?” VIDEO
  8. Bărbat trimis în judecată după ce ar fi încercat să-și ucidă socrul în două moduri: i-a otrăvit ciorba și i-a tăiat frânele la mașină
  9. Un nigerian a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și a violat o prostituată în Capitală. Bărbatul nu avea bani să plătească în avans serviciile
  10. Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!”