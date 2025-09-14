Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 11:40
Donald Trump și Charlie Kirk FOTO: Hepta
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, a informat sâmbătă EFE.
Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară de la MSNBC după ce a sugerat că uciderea lui Kirk a fost motivată de discursul său polarizant.
„Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care, la rândul lor, duc la acțiuni pline de ură”, a declarat el la televizor.
Un alt caz notabil este cel al unui agent al Secret Service, agenția însărcinată cu protejarea președintelui, care a fost concediat după ce a declarat pe rețelele de socializare că Kirk „răspândea ură și rasism” în emisiunea sa și că, prin urmare, „karma este inevitabilă”.
Carolina Panthers, o echipă NFL (liga de fotbal american profesionist), și Delta Air Lines au anunțat la rândul lor concedierea unor angajați în urma comentariilor de pe rețelele de socializare despre moartea lui Kirk.
Un profesor de la un liceu din comitatul Clay, Florida, a fost suspendat din funcție după ce a făcut aluzie online la comentariile lui Kirk din 2023, în care acesta declara că „câteva decese cauzate de armele de foc în fiecare an” reprezintă un preț „care merită plătit” pentru a menține dreptul de a purta arme, consacrat în al doilea amendament al Constituției.
„37 de ani în învățământul public, sunt dispus să încasez un glonț pentru copiii mei. Nu, nu jelesc (moartea lui Kirk), el a ales să se sacrifice pentru drepturile care trebuie protejate. Karma e oribilă”, a scris profesorul concediat.
Potrivit presei locale, un pompier din New Orleans este investigat după ce a postat, apoi a șters, un comentariu în care numea glonțul care i-a luat viața activistului conservator „un dar de la Dumnezeu”.
CNN a relatat că DC Comics a anulat noua serie de benzi desenate „Red Hood” după ce autoarea, Gretchen Felker-Martin, a declarat, după împușcarea lui Kirk: „Sper că glonțul se simte bine”.
Pe lângă aceste concedieri, Departamentul de Stat al SUA a avertizat că va revoca sau retrage vizele străinilor care glorifică sau batjocoresc uciderea lui Kirk pe rețelele de socializare.
Secretarul de stat adjunct Christopher Landau a folosit rețelele de socializare pentru a le cere urmăritorilor săi să distribuie mesaje de la străini care îl batjocoresc pe Kirk, cu scopul de a lua în considerare revocarea vizelor lor.
Charlie Kirk, un activist conservator influent și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat în gât miercuri, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley în fața a mii de tineri.
Persoana arestată și acuzată de crimă este Tyler Robinson, un bărbat alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o pușcă de pe un acoperiș din apropiere.
