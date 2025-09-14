Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 11:40
439 citiri
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Donald Trump și Charlie Kirk FOTO: Hepta

Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, a informat sâmbătă EFE.

Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară de la MSNBC după ce a sugerat că uciderea lui Kirk a fost motivată de discursul său polarizant.

„Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care, la rândul lor, duc la acțiuni pline de ură”, a declarat el la televizor.

Un alt caz notabil este cel al unui agent al Secret Service, agenția însărcinată cu protejarea președintelui, care a fost concediat după ce a declarat pe rețelele de socializare că Kirk „răspândea ură și rasism” în emisiunea sa și că, prin urmare, „karma este inevitabilă”.

Carolina Panthers, o echipă NFL (liga de fotbal american profesionist), și Delta Air Lines au anunțat la rândul lor concedierea unor angajați în urma comentariilor de pe rețelele de socializare despre moartea lui Kirk.

Un profesor de la un liceu din comitatul Clay, Florida, a fost suspendat din funcție după ce a făcut aluzie online la comentariile lui Kirk din 2023, în care acesta declara că „câteva decese cauzate de armele de foc în fiecare an” reprezintă un preț „care merită plătit” pentru a menține dreptul de a purta arme, consacrat în al doilea amendament al Constituției.

„37 de ani în învățământul public, sunt dispus să încasez un glonț pentru copiii mei. Nu, nu jelesc (moartea lui Kirk), el a ales să se sacrifice pentru drepturile care trebuie protejate. Karma e oribilă”, a scris profesorul concediat.

Potrivit presei locale, un pompier din New Orleans este investigat după ce a postat, apoi a șters, un comentariu în care numea glonțul care i-a luat viața activistului conservator „un dar de la Dumnezeu”.

CNN a relatat că DC Comics a anulat noua serie de benzi desenate „Red Hood” după ce autoarea, Gretchen Felker-Martin, a declarat, după împușcarea lui Kirk: „Sper că glonțul se simte bine”.

Pe lângă aceste concedieri, Departamentul de Stat al SUA a avertizat că va revoca sau retrage vizele străinilor care glorifică sau batjocoresc uciderea lui Kirk pe rețelele de socializare.

Secretarul de stat adjunct Christopher Landau a folosit rețelele de socializare pentru a le cere urmăritorilor săi să distribuie mesaje de la străini care îl batjocoresc pe Kirk, cu scopul de a lua în considerare revocarea vizelor lor.

Charlie Kirk, un activist conservator influent și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat în gât miercuri, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley în fața a mii de tineri.

Persoana arestată și acuzată de crimă este Tyler Robinson, un bărbat alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o pușcă de pe un acoperiș din apropiere.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
11:40 - Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
10:13 - Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
09:11 - 60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
07:16 - Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Ieri, 21:52 - Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
Ieri, 21:13 - George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali. „Pentru Charlie...
Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Ieri, 18:08 - Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
"Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
Ieri, 14:38 - "Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Pentagonul anunță represalii împotriva celor care fac postări negative despre uciderea lui Charlie Kirk
Ieri, 13:05 - Pentagonul anunță represalii împotriva celor care fac postări negative despre uciderea lui Charlie Kirk
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de...
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO
Ieri, 12:55 - Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO
Parlamentul polonez l-a onorat vineri, 12 septembrie, pe Charlie Kirk cu un moment de reculegere după ce a fost brutal ucis în Statele Unite, a anunțat pe Facebook, Dariusz Matecki, membru al...
Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Ieri, 12:00 - Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk,...
Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
Ieri, 11:05 - Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator...
La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
Ieri, 08:07 - La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă...
"Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO
Ieri, 07:47 - "Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat...
Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea
12.09.2025 23:45 - Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea
Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a...
CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"
12.09.2025 22:09 - CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu respinge acuzația, care i-a fost adusă în mediul online, că s-ar bucura de faptul că a fost ucis activistul de dreapta Charlie Kirk, susținătorul...
Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție
12.09.2025 21:15 - Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de...
Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
12.09.2025 15:25 - Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN. „Cred cu un grad...
#asasinare charlie kirk, #libertate exprimare SUA, #oameni concediati, #Trump presedinte SUA, #charlie kirk impuscat , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
ObservatorNews.ro
Traditii si superstitii de Inaltarea Sfintei Cruci. Ce sa nu faci azi, de Ziua Crucii, ca sa fii ferit de rele
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce nu pune Putin capăt războiului împotriva Occidentului. Riscurile la care s-ar expune ANALIZĂ
  2. Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
  3. Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei
  4. Trei persoane au fost reținute după scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit
  5. Ambulanță răsturnată lângă Palatul Cotroceni, după impactul cu un autoturism. Doi răniți au ajuns la spital
  6. Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad din Marea Barents. "Ținta a fost distrusă printr-o lovitură directă" VIDEO
  7. Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
  8. Ucraina plătește scump fiecare zi de război. Rusia continuă atacurile aeriene, iar infrastructura feroviară de lângă Kiev este afectată de explozii VIDEO
  9. "Ripostați sau muriți". Elon Musk a îndemnat britanicii la revoltă împotriva guvernului. Premierul Keir Starmer, la meci în timpul protestelor VIDEO/FOTO
  10. Jobul cu un salariu mai mare decât al unui doctor. Nu necesită o diplomă de facultate