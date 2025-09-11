FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk. Se solicită ajutotul cetățenilor pentru identificarea lui FOTO

FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley miercuri, 10 septembrie.

„Solicităm ajutorul publicului pentru a identifica această persoană de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, a declarat biroul FBI din Salt Lake City pe X, distribuind în același timp două imagini cu individul, care poartă o șapcă de baseball și ochelari de soare și a fost surprins pe o scară într-una dintre ele.

Căutarea suspectului, despre care se crede că are vârsta universitară, continuă, oamenii legii lucrând „non-stop” pentru a-l localiza, au declarat oficialii în timpul unei conferințe de presă de joi, 11 septembrie.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. 1-800-CALL-FBI Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

FBI a declarat, de asemenea, joi, că a recuperat ceea ce se crede a fi arma folosită în atacul armat mortal.

O „pușcă cu acțiune manuală de mare putere” a fost recuperată într-o zonă împădurită din apropierea locului unde a avut loc atacul, potrivit agentului special FBI din Salt Lake City, Robert Bohls.

Arma este un model mai vechi de pușcă cu acțiune manuală Mauser de calibru .30-06, importată, înfășurată într-un prosop, au declarat mai multe surse din domeniul forțelor de ordine pentru ABC News. Locația armei de foc pare să corespundă cu ruta de deplasare a suspectului, au spus sursele.

Cartușul folosit era încă în camera de cartuș, iar trei cartușe neutilizate conțineau pe ele inscripții care exprimau ceea ce unii oficiali din domeniul forțelor de ordine au descris drept „ideologie transgender și antifascistă”, conform informațiilor preliminare partajate cu agențiile. Nu este clar ce înseamnă acest lucru, iar autoritățile încă lucrează pentru a determina semnificația.

Arma de foc și muniția au fost confiscate de FBI pentru analiză ADN și amprente digitale. După finalizarea investigațiilor criminalistice, arma de foc va fi dezasamblată pentru informații suplimentare despre importator.

Urmărirea mișcărilor trăgătorului

Oficialii au declarat că au reușit să urmărească mișcările trăgătorului și au înregistrări video „bune” ale individului, a declarat joi Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah. Înregistrările video nu vor fi făcute publice în acest moment, a spus Mason.

Miercuri, la ora 11:52, suspectul a ajuns în campusul Orem și apoi a continuat să urce scările până la acoperișul unei clădiri din apropierea locului unde avea loc evenimentul în aer liber, înainte ca suspectul să tragă asupra lui Kirk, a spus Mason.

Kirk a fost lovit de un singur foc de armă în jurul orei 12:20 și dus la spital, unde a fost declarat mort, au declarat autoritățile.

