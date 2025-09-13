"Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"

Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seară, 11 septembrie, moartea influencerului MAGA în stilu-i caracteristic, spunând că nu are nicio empatie față de acesta. El a explicat că acest lucru se întâmplă deoarece Kirk a dat, la un moment dat, mai multe declarații cu care nu este de acord.

Vineri, 13 septembrie, jurnalistul le-a dat replica celor care l-au acuzat că, în postarea anterioară, s-ar fi bucurat de asasinarea lui Charlie Kirk.

"Tot soiul de indivizi zic că subsemnatul se bucură că a fost împușcat domnul Kirk. Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva? Am spus doar că nu empatizez cu fostul influencer, din pricina ideilor sale. Asta înseamnă că îmi e imposibil să mă pun în locul lui, nu că i-aș fi dorit moartea.

Cum să mă bucur că a fost ucis un om pentru vorbe pe care le-a spus? Cum să mă bucur, când știu că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul? Dimpotrivă, mă îngrozesc", a explicat Cristian Tudor Popescu.

Sâmbătă, 13 septembrie, CTP a revenit cu o nouă postare pe subiect. Și de data aceasta, jurnalistul a fost acid la adresa celui împușcat, și asta chiar din titlu: "Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?".

Ziaristul l-a acuzat pe Kirk de "instigări grave la violență", așa cum a făcut și la o zi după asasinarea sa.

"Subsemnatul nu am rostit sau scris niciun adjectiv, calificativ, caracterizare a domnului Kirk. Nu-l cunoșteam. Nu auzisem de persoana lui înainte de a fi ucis. Imediat după, am cercetat activitatea și zicerile lui. Am găsit, după părerea mea, și am spus-o, instigări grave la violență. Ca urmare, n-am făcut altceva decât să pun convingeri, dorințe, afirmații exprimate public de personajul mediatic Kirk față în față cu ce i s-a întâmplat, cu propria sa moarte violentă. Continui să fac acest lucru".

În partea a doua a postării sale, Popescu se întreabă retoric dacă ar fi bine ca execuția asasinului "să se petreacă public, rapid, televizat, așa cum dorea domnul Kirk?", în cazul în care acesta va fi condamnat la moarte.

"E posibil ca ucigașul domnului Kirk, acuzat de omor deosebit de grav, să fie condamnat la moarte, cum a declarat că speră președintele Trump. Dacă așa va fi, ar fi bine ca execuția lui să se petreacă „public, rapid, televizat”, așa cum dorea domnul Kirk?".

În final, Cristian Tudor Popescu mai lansează o întrebare retorică: "Ar trebui fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?".

"Tot domnul Kirk considera că e bine să vadă și copiii omorârea condamnatului, „pentru inițiere”, fără să precizeze inițiere în ce, dar nu stabilise de la ce vârstă. Deci: 5 ani, 8 ani, 12 ani pentru acces? Fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, după ce a asistat la uciderea televizată a tatălui ei, ar trebui să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?".

