"Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 14:38
1142 citiri
Cristian Tudor Popescu Facebook/Cristian Tudor Popescu
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah.
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seară, 11 septembrie, moartea influencerului MAGA în stilu-i caracteristic, spunând că nu are nicio empatie față de acesta. El a explicat că acest lucru se întâmplă deoarece Kirk a dat, la un moment dat, mai multe declarații cu care nu este de acord.
Vineri, 13 septembrie, jurnalistul le-a dat replica celor care l-au acuzat că, în postarea anterioară, s-ar fi bucurat de asasinarea lui Charlie Kirk.
"Tot soiul de indivizi zic că subsemnatul se bucură că a fost împușcat domnul Kirk. Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva? Am spus doar că nu empatizez cu fostul influencer, din pricina ideilor sale. Asta înseamnă că îmi e imposibil să mă pun în locul lui, nu că i-aș fi dorit moartea.
Cum să mă bucur că a fost ucis un om pentru vorbe pe care le-a spus? Cum să mă bucur, când știu că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul? Dimpotrivă, mă îngrozesc", a explicat Cristian Tudor Popescu.
Sâmbătă, 13 septembrie, CTP a revenit cu o nouă postare pe subiect. Și de data aceasta, jurnalistul a fost acid la adresa celui împușcat, și asta chiar din titlu: "Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?".
Ziaristul l-a acuzat pe Kirk de "instigări grave la violență", așa cum a făcut și la o zi după asasinarea sa.
"Subsemnatul nu am rostit sau scris niciun adjectiv, calificativ, caracterizare a domnului Kirk. Nu-l cunoșteam. Nu auzisem de persoana lui înainte de a fi ucis. Imediat după, am cercetat activitatea și zicerile lui. Am găsit, după părerea mea, și am spus-o, instigări grave la violență. Ca urmare, n-am făcut altceva decât să pun convingeri, dorințe, afirmații exprimate public de personajul mediatic Kirk față în față cu ce i s-a întâmplat, cu propria sa moarte violentă. Continui să fac acest lucru".
În partea a doua a postării sale, Popescu se întreabă retoric dacă ar fi bine ca execuția asasinului "să se petreacă public, rapid, televizat, așa cum dorea domnul Kirk?", în cazul în care acesta va fi condamnat la moarte.
"E posibil ca ucigașul domnului Kirk, acuzat de omor deosebit de grav, să fie condamnat la moarte, cum a declarat că speră președintele Trump. Dacă așa va fi, ar fi bine ca execuția lui să se petreacă „public, rapid, televizat”, așa cum dorea domnul Kirk?".
În final, Cristian Tudor Popescu mai lansează o întrebare retorică: "Ar trebui fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?".
"Tot domnul Kirk considera că e bine să vadă și copiii omorârea condamnatului, „pentru inițiere”, fără să precizeze inițiere în ce, dar nu stabilise de la ce vârstă. Deci: 5 ani, 8 ani, 12 ani pentru acces? Fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, după ce a asistat la uciderea televizată a tatălui ei, ar trebui să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?".
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de...
Parlamentul polonez l-a onorat vineri, 12 septembrie, pe Charlie Kirk cu un moment de reculegere după ce a fost brutal ucis în Statele Unite, a anunțat pe Facebook, Dariusz Matecki, membru al...
Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk,...
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator...
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă...
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat...
Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a...
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu respinge acuzația, care i-a fost adusă în mediul online, că s-ar bucura de faptul că a fost ucis activistul de dreapta Charlie Kirk, susținătorul...
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de...
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.
„Cred cu un grad...
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...