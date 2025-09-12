Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton

Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
Charlie Kirk FOTO Facebook/Charlie Kirk

Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte din problema care a dus la crima de miercuri.

Reacțiile înalților oficiali ai SUA nu au întârziat să apară, printre acestea fiind și cele ale ultimilor șefi de stat de la Washington.

„Nu există loc în țara noastră pentru acest tip de violență. Trebuie să se termine acum. Jill și cu mine ne rugăm pentru familia și cei dragi ai lui Charlie Kirk”, a transmis Joe Biden.

„Încă nu știm ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk, dar acest tip de violență josnică nu își are locul în democrația noastră. Michelle și cu mine ne vom ruga pentru familia lui Charlie în această seară, în special pentru soția sa, Erika, și cei doi copii mici ai lor”, a scris Barack Obama pe X.

„Sunt întristat și înfuriat de uciderea lui Charlie Kirk. Trebuie să profităm cu toții de acest moment pentru a ne reangaja într-o dezbatere pasională, dar pașnică, și pentru a respinge violența și ura în viața noastră politică”, a scris Bill Clinton pe X.

„Astăzi, un tânăr a fost ucis cu răceală pentru că și-a exprimat opiniile politice. O astfel de violență și o asemenea ură nu își au locul în spațiul public al Americii. Laura și cu mine ne rugăm pentru familia și cei dragi ai lui Charlie”, a scris și George W. Bush.

Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.

Kirk era un provocator și o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaților, în mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintelui SUA.

Kirk a fost cofondator și director executiv al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, cu sediul în Phoenix.

