Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 10:13
1816 citiri
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la granița sud-vestică a statului. Deși numele suspectului a fost dezvăluit de autorități vineri, întrebările legate de identitatea și motivațiile sale nu și-au găsit răspuns și au exacerbat intensele dezbateri politice din SUA legate de acest caz extrem de mediatizat, scrie The Guardian.

În absența unui motiv clar pentru crimă, toată lumea a încercat să adune informații despre Robinson și trecutul său.

Este în anul al treilea la un program de ucenicie în domeniul electronic la Dixie Technical College din statul respectiv.

Ambii părinți sunt înregistrați ca republicani, dar convingerile sale politice personale rămân neclare.

Fotografiile - șterse acum de pe rețelele sociale - îl arătau pe Robinson și pe membrii familiei sale pozând cu arme.

UN GUVERNATOR PROFUND AFECTAT

Într-un interviu acordat Wall Street Journal și publicat sâmbătă, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „Este foarte clar pentru noi și pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”. Cox a citat concluziile anchetei în curs în legătură cu Robinson și posibilul său motiv, dar nu a furnizat alte detalii despre modul în care oficialii au ajuns la această concluzie.

FBI a refuzat să comenteze informațiile publicate sâmbătă de Fox News și The New York Post, două instituții de presă conservatoare, care au citat surse din cadrul forțelor de ordine potrivit cărora Robinson locuia cu un partener trans - membru al unei comunități împotriva căreia Charlie Kirk se mobilizase - și cooperează cu anchetatorii.

Indiferent cum ar sta lucrurile, declarațiile guvernatorului Cox au fost publicate la o zi după ce acesta a ținut un discurs în urma arestării lui Robinson, în care a avut un moment de sinceritate cu privire la identitatea lui Robinson ca cetățean al statului Utah. „Se întâmplă lucruri rele și, timp de 33 de ore, m-am rugat ca, dacă asta trebuia să se întâmple aici, să nu fie unul dintre noi”, a spus Cox. „M-am rugat ca cineva să fi venit cu mașina din alt stat, cineva să fi venit din altă țară.

Din păcate, rugăciunea mea nu a fost ascultată așa cum speram”, a mărturisit guvernatorul. El a continuat explicând că ar fi fost „mai ușor” dacă suspectul nu ar fi fost din comunitate. „Doar pentru că eu credeam că ne-ar fi fost mai ușor să spunem: ”Hei, noi nu facem asta aici”. Într-adevăr, Utah este un loc special, suntem lideri naționali în donații caritabile, suntem lideri naționali în servicii în fiecare an”, a continuat Cox, cu lacrimi în ochi. „Dar s-a întâmplat aici și a fost unul dintre noi”, a spus el cu amărăciune.

FURIA SE TRANSFERĂ CĂTRE UN GRUP POLITIC

După ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, unii conservatori și-au atenuat atacurile împotriva presupusului ucigaș al lui Kirk ca individ, dar continuă să-și manifeste furia față de liberali ca grup.

Reprezentanta republicană Nancy Mace din Carolina de Sud a scris miercuri pe Twitter, după uciderea lui Kirk: „Este timpul să reintroducem pedeapsa cu moartea”. Vineri, Mace a spus că Kirk „ar vrea să ne rugăm pentru un individ atât de rău și pierdut ca Tyler Robinson, ca să-L găsească pe Iisus Hristos”.

„Vom încerca să facem același lucru”, a scris ea. Ulterior, ea a insistat asupra pedepsei cu moartea, spunând: „Unele crime sunt atât de rele, încât singura pedeapsă justă este pedeapsa cu moartea”. Dar, referindu-se la modul în care tatăl suspectului ar fi avut un rol în predarea acestuia către autorități, ea a mai spus: „Îi trimitem rugăciuni și respectul nostru tatălui lui Tyler Robinson pentru că a făcut ceea ce trebuia”.

Discursul lui Cox a fost lăudat în mare măsură pentru că a subliniat unitatea într-un moment de divizare, oferind un contrast puternic cu Donald Trump, care îl considera pe Kirk un aliat apropiat. Vineri, președintele a apărut la Fox & Friends și a fost întrebat de gazda Ainsley Earhardt: „Cum putem repara această țară? Cum ne putem regăsi împreună?”

„Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să mai vadă crime”, a spus Trump. „Radicalii de stânga sunt problema – și sunt răi, oribili și abili în politică. Vor bărbați în sporturile feminine, vor persoane transgender, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei țări”, a comentat el.

MESAJELE DE PE CARTUȘE

Conservatorii s-au agățat de informații – care au fost retrase între timp – potrivit cărora cartușele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru uciderea lui Kirk aveau pe ele înscrisuri care indicau „ideologia trans”.

„Spre surprinderea nimănui”, a comentat jurnalista Megyn Kelly în emisiunea sa online, la scurt timp după uciderea lui Kirk, „există un grup anume care ucide americani în numele ideologiei, și anume activiștii sau persoanele transgender, sau cei care se declară astfel”, a afirmat ea. Odată ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, Kelly a speculat că Robinson trebuie să fi devenit radicalizat după ce a mers la facultate.

„Acest copil a devenit radicalizat și, evident, a avut o cădere psihică... Mă tulbură faptul că pare să provină dintr-o familie iubitoare și unită”, a spus Kelly. „Dacă te uiți la profilul familiei pe rețelele sociale, pare o familie fericită. Par o mamă iubitoare și un tată iubitor.

Avea doi frați mai mici, există multe fotografii de familie cu ei în vacanță și cu cine în familie”, a detaliat Kelly. Ea a remarcat că, deși autoritățile vor solicita pedeapsa cu moartea, în ultimă instanță, „radicalizarea” tinerilor care merg la facultate se bazează pe „probleme de sănătate mintală”.

Între timp, naționalistul radical Nick Fuentes a încercat să pună capăt speculațiilor potrivit cărora Robinson ar fi fost un „Groyper”, numele dat adepților săi, după ce informațiile despre inscripțiile de pe gloanțele armei presupusului ucigaș au dus la teorii care făceau legătura cu ideologia propovăduită de el.

„Groyper”-ii îl criticau de mult timp pe Kirk și îi trollau pe vorbitorii de la evenimentele sale, deoarece îi considerau prea moderați din punct de vedere politic. În timp ce Fuentes a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că el și adepții săi „sunt în prezent învinuiți pentru uciderea lui Charlie Kirk”, el a spus într-un videoclip transmis în direct: „Mă rog la Dumnezeu să nu mai fie violență”. „Către toți adepții mei, dacă luați armele, vă reneg”, a amenințat Fuentes. „Vă reneg în cei mai puternici termeni posibili”, a insistat el.

Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
10:13 - Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
