SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 09:07
226 citiri
Charlie Kirk - Foto Hepta

Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de însuși vicepreședintele SUA, care a declarat că îi datorează lui Kirk parte din succesul său.

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administrație se datorează în mod direct abilității lui Charlie de a organiza și reuni”, a scris Vance pe rețelele de socializare, referindu-se la rolul lui Kirk în alegerea lui Donald Trump anul trecut. „El nu ne-a ajutat doar să câștigăm în 2024, ci ne-a ajutat să completăm personalul întregului guvern”.

Vance a ajutat la transportarea sicriului lui Kirk împreună cu un grup de militari în uniformă, în timp ce acesta era încărcat în avion. Organizația conservatoare pentru tineri a lui Kirk, Turning Point USA, avea sediul în Phoenix.

Anul trecut, Kirk a pledat pentru ca Vance să fie alegerea lui Donald Trump pentru funcția de vicepreședinte și a stat frecvent la curent cu familia acestuia. Vance l-a descris ca fiind „un prieten adevărat”.

Sicriul cu trupul lui Kirk a ajuns în statul său natal, Arizona, la bordul avionului Air Force Two, însoțit de vicepreședintele JD Vance. Soția lui Vance, Usha, a coborât din avion împreună cu văduva lui Kirk, Erika.

Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.

Kirk era un provocator și o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaților, în mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintelui SUA.

Kirk a fost cofondator și director executiv al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, cu sediul în Phoenix.

