SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO

Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de însuși vicepreședintele SUA, care a declarat că îi datorează lui Kirk parte din succesul său.

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administrație se datorează în mod direct abilității lui Charlie de a organiza și reuni”, a scris Vance pe rețelele de socializare, referindu-se la rolul lui Kirk în alegerea lui Donald Trump anul trecut. „El nu ne-a ajutat doar să câștigăm în 2024, ci ne-a ajutat să completăm personalul întregului guvern”.

Vance a ajutat la transportarea sicriului lui Kirk împreună cu un grup de militari în uniformă, în timp ce acesta era încărcat în avion. Organizația conservatoare pentru tineri a lui Kirk, Turning Point USA, avea sediul în Phoenix.

Anul trecut, Kirk a pledat pentru ca Vance să fie alegerea lui Donald Trump pentru funcția de vicepreședinte și a stat frecvent la curent cu familia acestuia. Vance l-a descris ca fiind „un prieten adevărat”.

Sicriul cu trupul lui Kirk a ajuns în statul său natal, Arizona, la bordul avionului Air Force Two, însoțit de vicepreședintele JD Vance. Soția lui Vance, Usha, a coborât din avion împreună cu văduva lui Kirk, Erika.

Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.

Kirk era un provocator și o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaților, în mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintelui SUA.

Kirk a fost cofondator și director executiv al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, cu sediul în Phoenix.

