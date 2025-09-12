Charlie Kirk acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016

Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, ucis pe 10 septembrie FOTO Hepta

Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta povestește cum viața i-a fost afectată după ce a fost inclusă pe „lista digitală de urmărire” administrată sub umbrela organizației Turning Point USA înființată de către Charlie Kirk.

„Sunt pe lista de urmărire a lui Charlie Kirk. Așa-numita sa „Listă de urmărire a profesorilor”, administrată sub umbrela Turning Point USA, nu este altceva decât o listă digitală de urmărire pentru cadrele universitare care îndrăznesc să spună adevărul celor aflați la putere. Am ajuns acolo în 2024 după ce am scris comentarii care au înfuriat credincioșii MAGA. Și, odată ce numele meu a fost menționat, mașina de hărțuire a prins viață”, povestește profesoara.

Aceasta adaugă că, după includerea ei pe listă, timp de săptămâni, a primit mesaje de ură și amenințare, în special de la bărbați albi.

„Timp de săptămâni, inbox-ul și mesageria vocală au fost inundate. În mare parte, bărbați albi scuipau venin prin telefon: „târfă”, „c*nt”, „n****r”. Amenințau cu tot felul de violențe. Au copleșit liniile de relații publice ale universității și biroul rectoratului cu apeluri în care cereau să fiu concediată. Valul a fost atât de neobosit încât șeful securității campusului m-a contactat să-mi ofere o escortă, pentru că se temeau că unul dintre acești „soldați ai tastaturii” ar putea ieși din subsolul lui și să vină să-mi facă rău. Și nu sunt singura”, spune Patton.

Aceasta subliniază că „lista de urmărire a lui Kirk” a terorizat legiuni de profesori din toată țara.

„Femei, cadre didactice de culoare, cercetători queer, practic oricine a contestat supremația albilor, cultura armelor de foc sau naționalismul creștin s-a trezit brusc ținte ale unor abuzuri coordonate. Unii au primit amenințări cu moartea. Alții și-au văzut locurile de muncă amenințate. Unii au părăsit complet mediul academic. Kirk ne-a transmis mesajul puternic: spuneți adevărul și vom dezlănțui gloata!”, mai declară profesoara, care subliniază că aceasta este cultura violenței pe care a construit-o Charlie Kirk.

„El a normalizat violența. A organizat-o, a monetizat-o și a pus-o pe urmele oricui a îndrăznit să demonteze minciunile mișcării sale. Și acum, în urma împușcăturii sale, există toată această revărsare națională de doliu, momente de reculegere, mâini de rugăciune și omagii care îl prezintă ca pe un orator pașnic. Dar adevărul este că Kirk și soldații săi de infanterie au petrecut ani de zile terorizând educatorii, încercând să ne reducă la tăcere cu hărțuire și frică! Și acum aceeași violență pe care a dezlănțuit-o asupra altora a făcut turul complet”, mai scrie profesoara.

Aceasta susține că este șocată de disonanța din spațiul public pentru un „om alb arogant a cărui muncă de-o viață a fost activ ostilă anumitor grupuri”.

„Kirk a petrecut ani de zile demonizând persoanele LGBTQ, batjocorind supraviețuitorii armelor de foc, denunțând rasismul la adresa persoanelor de culoare și promovând politici care le scurtează literalmente viețile. Este atât de revoltător să vezi un val bipartizan de durere care acoperă acest rasist plin de ură, ca și cum ar fi un servitor neutru al comunității”, încheie jurnalista.

Ce este „lista de urmărire”

Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, a lansat Lista de Observație a Profesorilor pentru a evidenția cadrele universitare acuzate că promovează ideologii de stânga în sălile de clasă din SUA.

Turning Point USA a lansat Lista de Observație a Profesorilor pe 21 noiembrie 2016, expunând și documentând profesorii universitari care, potrivit organizației, promovează propagandă de stânga sau discriminează studenții conservatori. Site-ul web încurajează trimiterea publică de informații, inclusiv dovezi din știri, experiențe directe sau recomandări, pentru a identifica astfel de educatori. Lista publică doar profiluri bazate pe incidente raportate anterior, deși nu specifică procesul de verificare pentru aceste surse. Cum funcționează Lista de urmărire a profesorilor permite utilizatorilor să trimită numele profesorilor, instituțiile lor și detalii despre presupusele părtiniri, cu dovezi video sau foto opționale.

Lista a devenit un instrument controversat în cadrul misiunii mai ample a Turning Point USA de a promova valorile conservatoare în instituțiile de învățământ.

Începând cu 1 decembrie 2016, site-ul enumera 143 de profesori, citând adesea rapoarte de la Campus Reform, o publicație de știri studențească conservatoare.

