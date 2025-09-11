Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:27
Dmitri Medvedev, fostul președinte și premier rus FOTO duma.gov.ru

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a susținut joi, 11 septembrie, că sprijinul occidental pentru Ucraina este legat de creșterea violenței politice din Statele Unite, după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce vorbea într-un campus universitar din Utah, scrie The Moscow Times.

Într-un discurs susținut miercuri seara în Biroul Oval, președintele american Donald Trump a condamnat uciderea, pe care a atribuit-o retoricii „stângii radicale”. Kirk, un apropiat al lui Trump, a devenit cunoscut prin dezbaterile cu studenții universitari din întreaga țară și a fondat organizația conservatoare de tineret Turning Point USA.

Poliția statului Utah a lansat o căutare a atacatorului lui Kirk.

În urma crimei, Medvedev, care acum este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a dat vina pe „o varietate de gunoaie liberale de stânga care susțin Kievul banderist”.

„Cine urmează? Poate că e timpul ca echipa MAGA să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminali”, a scris Medvedev într-o postare în limba engleză pe X.

Nu a oferit detalii asupra afirmației sale, care semăna cu multe dintre declarațiile virulente și extravagante pe care le-a făcut de la invazia la scară largă a Ucrainei.

Deși nu a existat nicio reacție imediată la postarea lui Medvedev din partea oficialilor americani, remarcile sale online anterioare au provocat furia personalului de rang înalt al Casei Albe și a lui Trump însuși.

În august, președintele SUA a declarat că a desfășurat două submarine nucleare ca răspuns la ceea ce a numit „declarații provocatoare” făcute de Medvedev, care scrisese anterior despre ipotetice atacuri atomice împotriva Occidentului.

