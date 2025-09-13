"Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 07:47
"Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah. Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soțului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie și a vorbit despre dragostea lui pentru președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, Statele Unite și pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC.

Kirk, un activist de dreapta, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment în aer liber, în Orem, Utah. Suspectul în cazul asasinării sale, Tyler Robinson, a fost arestat joi seară după ce s-a predat poliției.

În discursul său, Erika a promis: „Vocea soțului meu va rămâne”.

Transmisiunea de la sediul Turning Point USA din Arizona a început cu câteva minute de liniște, în timp ce camera filma scaunul gol al lui Charlie Kirk.

Când văduva lui a început să vorbească, și-a ridicat privirea în sus și a rostit o rugăciune.

Apoi le-a mulțumit salvatorilor care au încercat să îl salveze, echipei soțului ei și Casei Albe.

„Domnule Președinte, soțul meu v-a iubit. Și știa că și dumneavoastră l-ați iubit,” a spus ea printre lacrimi, mulțumindu-le de asemenea lui Vance și soției acestuia, Usha, pentru că au însoțit sicriul înapoi în Arizona. Dar cel mai mult, Charlie și-a iubit copiii. Și m-a iubit pe mine. Din toată inima. Și s-a asigurat că știu asta în fiecare zi,” a spus ea.

Adresându-se „făptuitorilor răului”, Erika Kirk a afirmat: „Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție, strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă. Toți ar trebui să știe asta: Dacă ați crezut că misiunea soțului meu a fost puternică până acum, nu aveți idee, nu aveți idee ce ați dezlănțuit tocmai acum în întreaga țară și în lume”.

„Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție. Strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă,” a spus ea. „Mișcarea pe care a construit-o soțul meu nu va muri,” a dat asigurări Erika Kirk, conform The Guardian.

Ea a declarat că turneul soțului său prin campusurile universitare din SUA va continua pe tot parcursul toamnei și în anii următori, fără a oferi detalii suplimentare. Podcastul lui va continua, de asemenea.

Erika Kirk a vorbit și despre fiul lor de un an și fiica de trei ani, spunând că nu știe cum să le explice moartea bruscă a tatălui lor.

„Puiule, tati te iubește atât de mult. Nu-ți fă griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus,” i-a transmis ea fiicei lor.

Potrivit relatărilor, Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, și copiii lor se aflau în public atunci când soțul ei a fost împușcat.

Erika Kirk este femeie de afaceri și fostă câștigătoare a titlului Miss Arizona, care și-a cunoscut soțul în 2018. Cei doi s-au logodit în 2020 și s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu.

În prezent, studiază pentru un doctorat în Studii Biblice, a lansat un program de slujire religioasă și găzduiește podcastul Midweek Rise Up, axat pe leadership biblic. Erika Kirk mai joacă în producții de film/teatru, face modelling și are o linie vestimentară inspirată de credință.

Deși copiii și viața de familie a cuplului apar frecvent pe paginile ei de social media, nu publică niciodată imagini care să arate fețele copiilor.

