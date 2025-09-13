Pentagonul anunță represalii împotriva celor care fac postări negative despre uciderea lui Charlie Kirk

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 13:05
467 citiri
Donald Trump și Charlie Kirk FOTO: Hepta
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de socializare despre uciderea activistului și comentatorului conservator Charlie Kirk, informează EFE.
Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a 'batjocorit' moartea lui Kirk, potrivit unor oficiali care au dat declarații către mass-media americane.
Potrivit EFE, mai mulți militari ar fi fost destituiți din cauza opiniilor lor despre cazul Kirk, deși numărul acestora este necunoscut. Hegseth ar fi cerut 'pedepsirea' acestor acțiuni.
Pe rețelele de socializare, mulți utilizatori au postat relatări ale unor ofițeri ai armatei care și-au exprimat opiniile negative despre ceea ce s-a întâmplat cu activistul în vârstă de 31 de ani miercuri, când a fost împușcat în gât la Universitatea Utah Valley, în timpul unuia dintre tradiționalele evenimente de dezbateri politice pe care le-a organizat pentru a se confrunta cu tinerii liberali din întreaga țară.
Potrivit unei relatări a NBC, unii membri ai forțelor armate consideră că este exagerat ca oamenii să fie pedepsiți pentru opiniile lor de către cineva care nu a făcut parte din lanțul de comandă sau din instituție.
Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mișcării 'Make America Great Again' (MAGA) și a fost descris de vicepreședintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum și un ajutor major în plasarea oamenilor în funcții guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administrații Trump.
