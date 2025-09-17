Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 22:48
595 citiri
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk FOTO Fox News

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marți, 16 septembrie, de autoritățile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violență politică în Statele Unite.

Departe de Washington, în Provo, statul Utah, aproape de locul tragediei, procurorul local a anunțat într-o conferință de presă punerea oficială sub acuzare a lui Tyler Robinson și a cerut pedeapsa capitală pentru presupusul asasin.

Tânărul este așteptat la tribunal în câteva ore pentru o primă audiere judiciară.

Tyler Robinson a fost arestat la 33 de ore după împușcătura care l-a ucis pe Charlie Kirk, fiind denunțat de tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de poliție. Deși nu cooperează cu autoritățile de la arestarea sa, implicarea sa presupusă este confirmată de corespondența dintre urmele de ADN prelevate în apropierea locului crimei și cele ale lui Tyler Robinson, a anunțat luni Kash Patel.

Directorul FBI a menționat, de asemenea, un bilet pe care presupusul asasin l-ar fi lăsat înainte de a comite crima. „Suspectul a scris, în esență, ”am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face””, a dezvăluit Patel.

Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, cu un singur glonț, în gât, în timp ce modera o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul țării, o dramă ce a scos în evidență profundele diviziuni politice americane.

Această figură a dreptei americane, în vârstă de 31 de ani, își folosea milioanele de abonați de pe rețelele sociale și intervențiile sale în universități pentru a-l apăra pe Donald Trump și a difuza tinerilor ideile sale naționaliste, creștine și tradiționaliste despre familie.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
Ieri, 22:48 - Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marți, 16 septembrie, de autoritățile din Utah, în timp ce...
Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
Ieri, 07:53 - Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în...
JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
Ieri, 07:41 - JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC. Comentariile lui...
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Ieri, 04:35 - Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
15.09.2025 22:24 - Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva...
Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
15.09.2025 20:41 - Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria...
ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
15.09.2025 18:09 - ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
15.09.2025 17:39 - Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
15.09.2025 16:57 - Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
14.09.2025 21:03 - Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
14.09.2025 13:31 - Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii...
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
14.09.2025 11:40 - Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
14.09.2025 10:13 - Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
14.09.2025 09:11 - 60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
14.09.2025 07:16 - Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
13.09.2025 21:52 - Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
13.09.2025 21:13 - George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali. „Pentru Charlie...
Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
13.09.2025 18:08 - Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
#asasinare charlie kirk, #Tyler Robinson, #oficial acuzare, #charlie kirk impuscat , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plati ANAF 1 milion de euro, bani castigati ilegal din chirii
DigiSport.ro
Fostul fotbalist de la Barcelona a reactionat, dupa ce i-a fost anuntat decesul: "Sa fie foarte clar". Poveste de film

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un grup de balene ucigașe a scufundat un iaht turistic în largul coastei portugheze. Ce s-a întâmplat cu oamenii de la bord VIDEO
  2. Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile
  3. Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”
  4. În timp ce trupele sale aruncă în aer blocuri în Harkov, Putin a îmbrăcat uniforma militară. A plecat la exercițiile militare Zapad, la 800 km de linia frontului VIDEO
  5. De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China
  6. Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
  7. Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
  8. George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
  9. Piața muncii este dură. Și mai dură dacă ai lucrat mult timp în același loc: „Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”
  10. "Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"