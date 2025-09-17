Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 22:48
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marți, 16 septembrie, de autoritățile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violență politică în Statele Unite.
Departe de Washington, în Provo, statul Utah, aproape de locul tragediei, procurorul local a anunțat într-o conferință de presă punerea oficială sub acuzare a lui Tyler Robinson și a cerut pedeapsa capitală pentru presupusul asasin.
Tânărul este așteptat la tribunal în câteva ore pentru o primă audiere judiciară.
Tyler Robinson a fost arestat la 33 de ore după împușcătura care l-a ucis pe Charlie Kirk, fiind denunțat de tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de poliție. Deși nu cooperează cu autoritățile de la arestarea sa, implicarea sa presupusă este confirmată de corespondența dintre urmele de ADN prelevate în apropierea locului crimei și cele ale lui Tyler Robinson, a anunțat luni Kash Patel.
Directorul FBI a menționat, de asemenea, un bilet pe care presupusul asasin l-ar fi lăsat înainte de a comite crima. „Suspectul a scris, în esență, ”am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face””, a dezvăluit Patel.
Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, cu un singur glonț, în gât, în timp ce modera o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul țării, o dramă ce a scos în evidență profundele diviziuni politice americane.
Această figură a dreptei americane, în vârstă de 31 de ani, își folosea milioanele de abonați de pe rețelele sociale și intervențiile sale în universități pentru a-l apăra pe Donald Trump și a difuza tinerilor ideile sale naționaliste, creștine și tradiționaliste despre familie.
