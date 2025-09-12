Rusia acuză Ucraina că se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk. "Reacție monstruoasă, cu adevărat nazistă, plină de sărbătoare"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:49
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse FOTO X/@SlavFreeSpirit

Propaganda ucraineană, care celebrează în esență uciderea activistului american Charlie Kirk, arată ce fel de „monstru sângeros” a creat Occidentul la Kiev, a declarat vineri, 12 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scrie TASS.

„Kirk l-a numit direct pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski o marionetă a CIA care și-a condus propriul popor ucrainean la masacru, iar el, Kirk, s-a pronunțat împotriva livrării de arme către Ucraina și a considerat Crimeea o parte originară a Rusiei. Da, a făcut asta. Și acum, acest public ucrainean este fericit că un om care avea propria opinie pe această temă a fost împușcat. Nu este aceasta o dovadă că, cu sprijinul regimului de la Kiev, Occidentul a creat un monstru sângeros?”, a spus Zaharova.

Ea a continuat spunând că Volodimir Zelenski, după ce a inițiat o nouă mobilizare de urgență, „ucide cetățenii Ucrainei cu bani occidentali”.

„Reacția monstruoasă, cu adevărat nazistă, a presei ucrainene, care este plină de sărbătoare față de uciderea lui Charlie Kirk”, a explodat Zaharova într-o conferință de presă, scrie slobodenpecat.mk.

Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui miting de masă la Universitatea Utah Valley.

Atacul a avut loc la mijlocul zilei de 10 septembrie 2025. Cu prilejul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, o serie de martori au spus că l-au văzut pe Kirk împușcat în zona gâtului, relatează site-ul Deseret News.

Glonțul l-a lovit pe Kirk în timp ce acesta participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri, alături de studenți.

Kirk s-a opus ajutorului acordat Ucrainei, numindu-l pe Volodimir Zelenski un obstacol în calea păcii și o „marionetă CIA”.

CNN notează că Kirk a jucat un rol cheie în victoria electorală a lui Trump, asigurând o prezență bună la vot în rândul tinerilor.

