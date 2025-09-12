Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”

Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un suspect ar fi fost prins în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, un aliat proeminent al președintelui Donald Trump, a cărui moarte violentă a șocat America.

Cu câteva momente înainte ca oficialii de la locul împușcăturilor din Orem, Utah, să informeze presa miercuri, Patel a anunțat pe rețelele sociale că persoana responsabilă pentru împușcături se află în custodie. Această afirmație a fost rapid contrazisă de oficialii locali, ceea ce a dus la ore de confuzie înainte ca FBI să clarifice că două persoane au fost interogate și apoi eliberate în urma incidentului.

Actuali și foști oficiali ai SUA au spus că anunțul lui Patel a fost contraproductiv.

„La începutul unei anchete, o mare parte din informațiile inițiale sunt de obicei greșite sau ușor eronate. De aceea, ceea ce a făcut el ieri nu a mai fost făcut niciodată de vreun director FBI sau de niciun lider de divizie”, a declarat agentul FBI pensionat Dan Brunner.

„Anchetatorii trebuie să analizeze toate informațiile inițiale înainte de a prezenta dovezi concrete... FBI nu desfășoară anchete pe rețelele sociale”, a spus el.

John Cohen, fost oficial al Departamentului Securității Interne, a declarat, de asemenea, că anunțul lui Patel „este neortodox și ar putea crea confuzie, deoarece detaliile se schimbă rapid”.

O sursă de la Casa Albă, căreia i s-a acordat anonimatul, a calificat anunțul lui Patel ca fiind neprofesionist și a declarat că „pentru Casa Albă sau pentru publicul american comportamentul său este cu adevărat inacceptabil”, iar această chestiune va fi abordată.

Oficial, Casa Albă a declarat că Patel are sprijinul lui Trump și a descris articolul Reuters ca fiind josnic „atunci când un criminal nebun este încă în libertate”.

„Este o poveste josnică provenită de la surse anonime care încearcă în mod clar să semene neîncredere în echipa președintelui într-un moment de maximă unitate”, a declarat pentru Reuters purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Kash Patel conduce căutările pentru prinderea ucigașului prietenului nostru, iar toată lumea îl susține și încearcă să fie cât mai de ajutor în acest efort, inclusiv președintele Statelor Unite”, a precizat Leavitt.

FBI-ul nu a răspuns la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.

Primul mare examen pentru Patel

Uciderea lui Kirk, un aliat influent al lui Trump, într-un colegiu din Utah, în fața a 3.000 de persoane, este cel mai recent incident de violență politică din Statele Unite în acest an. Acest incident reprezintă totodată prima mare probă pentru directorul FBI, un loialist al lui Trump care a insistat să transforme cea mai proeminentă agenție de aplicare a legii din SUA într-un instrument al agendei „America First” a lui Trump.

Mai mulți actuali și foști agenți au declarat că sunt îngrijorați de faptul că lipsa de experiență a lui Patel în domeniul aplicării legii ar putea împiedica progresul anchetei.

Sub conducerea lui Patel, agenții FBI, care de obicei se ocupă de anchete complexe, de la corupție la securitate națională, au fost mobilizați pentru a investiga rivalii politici ai președintelui și pentru a urmări infracțiunile stradale din Washington.

Patel a concediat zeci de angajați ai FBI din cadrul agenției tradițional independente, care erau considerați insuficient de loiali lui Trump.

Trei foști oficiali FBI au afirmat, într-un proces intentat miercuri, cu câteva ore înainte de asasinatul din Utah, că Patel le-a spus că a primit ordin să concedieze pe oricine a lucrat la o anchetă penală împotriva lui Trump după primul său mandat la Casa Albă.

Printre cei concediați se numără fostul oficial de rang înalt al biroului FBI din Salt Lake City, care conduce acum ancheta în cazul uciderii lui Kirk.

„O palmă peste față”

Agentul special al FBI Robert Bohls, care conduce acum biroul din Salt Lake City, a declarat joi dimineața reporterilor că anchetatorii au găsit mai multe indicii, inclusiv pușca folosită în incident, dar încă nu au capturat niciun suspect.

Joi, FBI a publicat două fotografii ale unei persoane pe care o caută în cadrul anchetei.

Agenția a anunțat, de asemenea, o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care duc la arestarea suspectului – o sumă considerată inadecvată de activista conservatoare Laura Loomer, o voce pregnantă în cercul MAGA. „Sincer, este jenant pentru FBI și pentru țara noastră. Ce palmă peste față pentru Charlie Kirk”, a scris ea pe rețelele sociale.

Înainte de a prelua funcția de director al FBI, Patel era un critic vocal al agenției, susținând că „statul paralel” din cadrul guvernului l-a persecutat pe Trump. În calitate de membru al personalului Congresului, el a contribuit la conducerea unei anchete în privința investigației deschise de FBI în 2016 pe tema contactelor campaniei lui Trump cu Rusia.

În calitate de director al FBI, Patel a fost un susținător vocal al agendei lui Trump și a apărut alături de acesta la evenimente sociale – spre deosebire de foștii lideri ai FBI, care s-au prezentat în mod tradițional ca profesioniști imparțiali, independenți de capriciile Casei Albe.

Uneori, Patel a intrat în conflict cu administrația. În mai, el le-a spus legislatorilor că bugetul propus de Trump nu prevedea fonduri suficiente pentru FBI, apoi a declarat a doua zi că susține reducerile planificate. Patel a fost demis la începutul acestui an din cealaltă funcție a sa, cea de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi. Nu s-a clarificat niciodată motivul pentru care a fost demis și înlocuit cu secretarul armatei, Daniel Driscoll.

