Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"

Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, preferând să considere radicalii „vicioși și oribili” din stânga politicii americane ca fiind singura problemă, relatează The Guardian.

Într-un interviu acordat vineri dimineață emisiunii „Fox & Friends”, președintele SUA a fost întrebat ce intenționează să facă pentru a vindeca rănile provocate de împușcarea lui Kirk în Utah. „Cum putem repara această țară? Cum putem să ne unim din nou?”, l-a întrebat co-prezentatoarea emisiunii, Ainsley Earhardt, care a comentat că există radicali atât în rândurile stângii, cât și ale dreaptei scenei politice americane.

La mai puțin de 48 de ore după ce Kirk a fost împușcat în plină zi în campusul Universității Utah Valley, Trump a răspuns: „O să vă spun ceva care o să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc. Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă crime... Radicalii de stânga sunt problema – și sunt malefici, oribili și abili la politică. Vor bărbați în sporturile feminine, vor transgender pentru toată lumea, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei țări”, a comentat Donald Trump.

Refuzul lui Trump de a căuta o cale comună bipartizană într-un moment de profundă furie, teamă și doliu național a fost o mișcare uimitoare pentru un președinte american în funcție, chiar și după standardele sale, comentează The Guardian.

SUA au o lungă istorie de președinți care și-au folosit puterea retorică pentru a încerca să depășească diviziunile politice. Poate că apogeul a fost al doilea discurs de învestitură al lui Abraham Lincoln, spre sfârșitul războiului civil, în care a căutat să „vindece rănile națiunii” și a insistat asupra eforturilor de unitate „fără răutate față de nimeni, cu înțelegere pentru toți”.

Mai recent, Joe Biden a folosit discursul său de învestitură din 2021, la doar câteva zile după asaltul susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului SUA, pentru a face apel la unitate, fără de care, a spus el, „nu există pace, ci doar amărăciune și furie”.

Apariția lui Trump la Fox News a arătat clar că nu are intenția de a urma această tradiție retorică. În schimb, tonul răspunsului său la împușcarea lui Kirk a fost extrem de partizan și bazat pe răzbunare, notează The Guardian.

În comentariile de vineri, el l-a amenințat din nou pe filantropul George Soros cu o anchetă în baza legii RICO, legea rezervată în mod normal crimei organizate. El l-a acuzat pe Soros că finanțează „agitatori profesioniști” care se angajează în „mai mult decât niște proteste, aceasta este agitație reală, acestea sunt revolte pe străzi”, a spus Trump.

Într-un discurs ținut în Biroul Oval la câteva ore după ce Kirk a fost declarat mort, Trump a făcut remarci amenințătoare, indicând că va căuta răzbunare împotriva „organizațiilor care finanțează și susțin” violența politică. El a dat vina pentru situația actuală în întregime pe ceea ce a numit „stânga radicală”.

Președintele a folosit deja al doilea mandat la Casa Albă pentru a intensifica presiunea asupra celor pe care îi consideră dușmani politici. El a autorizat o anchetă asupra principalului canal de strângere de fonduri pentru Partidul Democrat, ActBlue, și a amenințat că va revoca statutul de scutire de impozite pentru grupurile progresiste, precum Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), și grupurile ecologiste.

