Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de șoc în politica americană, au declarat pentru Axios șase surse familiarizate cu cazul.

Fiecare dintre cele șase surse familiarizate cu ancheta au declarat pentru Axios că anchetatorii cred că Robinson avea o relație amoroasă cu colegul său de cameră, un bărbat transgender, care dorea să devină femeie. Personalitatea acestui presupus amant rămâne neclară, dar el s-a arătat „extrem de cooperant”.

Sursele Axios au declarat că anchetatorii au dorit inițial ca informațiile despre identitatea de gen a colegului de cameră să fie păstrate secrete, tocmai pentru că acea persoană este „extrem de cooperantă” cu autoritățile.

Colegul de cameră era „consternat” de crimă atunci când a vorbit cu anchetatorii și a împărtășit mesajele electronice trimise de Robinson, a declarat una dintre surse. „Asta s-a întâmplat? Doamne, nu”, a spus colegul de cameră, arătându-le apoi mesajele, potrivit sursei.

🚨 The roommate of Charlie Kirk's alleged assassin, Tyler Robinson, has been identified as 22-year-old Lance Twiggs. Citeste toate stirile despre Susținătorul lui Trump, împușcat

Mesajele telefonice arătate anchetatorilor indicau că un expeditor numit „Tyler” menționase că, după ce a tras, își înfășurase pușca într-un prosop și o ascunsese în niște tufișuri lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc incidentul, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox într-o conferință de presă. Interlocutorul „Tyler” i-a spus, de asemenea, colegului de cameră, în scris, că pușca va trebui recuperată, a spus Cox.

„Este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson știa multe și nu a spus nimic după crimă, așa că este oficial o persoană de interes și cooperează”, a spus un al doilea oficial. „Vrem să rămână așa. Ce vrem să știm este dacă altcineva avea cunoștință (despre împușcături), înainte sau după”, a spus sursa respectivă.

Oficialii federali și statali responsabili cu aplicarea legii examinează, de asemenea, grupurile de stânga din Utah pentru a vedea dacă aveau cunoștință în prealabil despre planurile presupusului trăgător sau dacă i-au acordat sprijin material după aceea. Axios a aflat că unul dintre aceste grupuri și-a șters profilul de pe rețelele sociale după incidentul de la universitate.

Motivul și ideologia politică a lui Robinson, în vârstă de 22 de ani, sunt subiecte intense de dezbatere online. Unii conservatori au insistat că este un radical de stânga dezechilibrat. Liberalii au ripostat, subliniind educația conservatoare a lui Robinson în Utah. Într-un interviu acordat vineri pentru Daily Mail, o persoană apropiată familiei a declarat că familia susține mișcarea MAGA a președintelui Trump. „Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat”, a spus ea.

Membrii familiei au declarat reporterilor că Tyler Robinson devenise ceva „mai implicat politic” în ultimii ani și că își exprimase interesul față de vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem.

Cox a declarat că un membru al familiei Robinson le-a spus anchetatorilor că suspectul a avut recent o conversație în care cineva a spus că Kirk „răspândea ură și era plin de ură”. Dar din declarațiile lui Cox nu a reieșit clar cine a făcut de fapt această afirmație.

Activiștii LGBTQ au criticat presa pentru că a raportat în mod eronat, în orele care au urmat după împușcături, că un cartuș găsit la locul faptei conținea un mesaj legat de persoanele transgender.

Kirk, care a vizitat campusurile universitare și i-a provocat pe studenții progresiști să dezbată cu el sub un cort pe care scria „Dovedește-mi că greșesc”, era un oponent declarat al operațiilor de schimbare de sex pentru minori și al sportivilor transgender care concurează în sporturile feminine.

Potrivit FBI, muniția găsită lângă pușcă conținea mesaje de ură și antifasciste. „Este clar pentru noi și pentru anchetatori că era vorba de o persoană profund îndoctrinată de ideologia de stânga”, a declarat guvernatorul Spencer Cox pentru Wall Street Journal, susținând astfel opinia lui Donald Trump, care a denunțat responsabilitatea „stângii radicale”.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, ar fi crescut într-o familie destul de conservatoare din Utah. La fel ca mulți tineri din regiune, a crescut în contact cu armele de foc și vânătoarea. Mai multe fotografii îl arată împreună cu tatăl său. Era un elev bun și fusese admis la Universitatea de Stat din Utah cu o bursă de 32.000 de dolari pentru patru ani. Cu toate acestea, potrivit universității, a rămas acolo doar un semestru și s-a înscris apoi la un program de ucenicie în domeniul electric.

Conform primelor informații, tânărul s-ar fi întors acasă după presupusa crimă. Tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de FBI, i-ar fi cerut sfatul unui pastor, prieten al familiei, înainte de a-și denunța fiul autorităților.

Ca o ironie a sorții, cu puțin timp înainte de a fi împușcat, un participant la dezbatere l-a întrebat, miercuri, pe Charlie Kirk: „Știți câți americani transgender au fost autori de atacuri armate în masă în ultimii 10 ani?”. „Prea mulți”, i-a răspuns acesta.

