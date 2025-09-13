Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:05
671 citiri
Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
Tyler Robinson a fost crescut mormon FOTO X/@johnrockshomes

Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator lăudase cu entuziasm Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

„Îmi place cum mormonii trimit misionari în întreaga lume, îmi place cât de politicoși sunt... Jumătate din echipa mea este mormonă”, a spus Kirk, în vârstă de 31 de ani, în uralele mulțimii de la Universitatea Utah Valley, cu câteva momente înainte de a fi ucis de studentul de 22 de ani de la o școală profesională, scrie New York Post.

„Mormonii sunt oameni minunați. Permiteți-mi să spun doar că sunt un creștin evanghelic, dar nu sunt unul dintre acei tipi care îi urăsc pe mormoni”, a spus Kirk.

Imagini de la ultimul eveniment al lui Kirk din Utah Valley, miercuri – postate pe Instagram – îl arată chiar glumind cu un membru al credinței mormone din mulțime, făcând referire la faptul că „și-a pus cămașa albă și cravata chiar acolo”, înainte de a continua să vorbească despre dragostea sa pentru biserică.

Cuvintele lui Kirk au venit cu doar câteva minute înainte de a fi împușcat mortal — se presupune că de Robinson.

Acuzatul „mergea la biserica noastră când era mai tânăr”, a declarat pentru The Post vecina Kristin Schwiermann, care îi cunoștea pe Tyler și pe părinții lui, Matt și Amber.

„Știu doar că (Tyler) se purta frumos. Era foarte drăguț. Era inteligent. Am auzit că avea o bursă completă [pentru facultate]... Am fost șocat că era chiar el.”

Vineri, după ce Robinson a fost identificat, liderii de rang înalt ai Bisericii SZU au declarat că condamnă „actele oribile de violență din întreaga lume, inclusiv recentul asasinat din Utah. Ne reafirmăm apelurile repetate de a căuta pacea și unitatea în ciuda diferențelor noastre.”

Susținătorul lui Trump, împușcat
Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
12:00 - Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk,...
Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
11:05 - Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator...
La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
08:07 - La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă...
"Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO
07:47 - "Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri". Mesaj emoționant al văduvei lui Charlie Kirk la 3 zile după asasinarea acestuia VIDEO
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat...
Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea
Ieri, 23:45 - Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea
Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a...
CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"
Ieri, 22:09 - CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu respinge acuzația, care i-a fost adusă în mediul online, că s-ar bucura de faptul că a fost ucis activistul de dreapta Charlie Kirk, susținătorul...
Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție
Ieri, 21:15 - Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de...
Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
Ieri, 15:25 - Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN. „Cred cu un grad...
Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
Ieri, 15:21 - Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
Ieri, 14:59 - Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Charlie Kirk, acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
Ieri, 13:18 - Charlie Kirk, acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
Ieri, 12:15 - Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
Ieri, 11:11 - Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Ieri, 10:52 - Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
Ieri, 10:11 - Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
Ieri, 09:07 - SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
Ieri, 09:03 - FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Ieri, 07:55 - Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk. Ceremonia...
#asasinare charlie kirk, #mormon, #Tyler Robinson, #charlie kirk impuscat , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce se urasc visceral rusii si ucrainenii? Un fost sef al spionilor romani explica paradoxul care le scapa altor analisti

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
  2. Profesor din Craiova, acuzat că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o minoră. A fost reținut de polițiști pentru viol
  3. Peste 130.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați în urma unei anchete media. Kievul avansează o cifră de peste 8 ori mai mare
  4. Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
  5. Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
  6. Kim Jong Un, anunțul care face valuri. Va prezenta politica nucleară a țării la viitoarea reuniune a partidului
  7. Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră
  8. Europa l-a convins pe Trump că Moscova nu vrea pace. Trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Urmează partea dificilă
  9. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  10. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul