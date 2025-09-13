Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:05
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator lăudase cu entuziasm Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.
„Îmi place cum mormonii trimit misionari în întreaga lume, îmi place cât de politicoși sunt... Jumătate din echipa mea este mormonă”, a spus Kirk, în vârstă de 31 de ani, în uralele mulțimii de la Universitatea Utah Valley, cu câteva momente înainte de a fi ucis de studentul de 22 de ani de la o școală profesională, scrie New York Post.
„Mormonii sunt oameni minunați. Permiteți-mi să spun doar că sunt un creștin evanghelic, dar nu sunt unul dintre acei tipi care îi urăsc pe mormoni”, a spus Kirk.
Imagini de la ultimul eveniment al lui Kirk din Utah Valley, miercuri – postate pe Instagram – îl arată chiar glumind cu un membru al credinței mormone din mulțime, făcând referire la faptul că „și-a pus cămașa albă și cravata chiar acolo”, înainte de a continua să vorbească despre dragostea sa pentru biserică.
Cuvintele lui Kirk au venit cu doar câteva minute înainte de a fi împușcat mortal — se presupune că de Robinson.
Acuzatul „mergea la biserica noastră când era mai tânăr”, a declarat pentru The Post vecina Kristin Schwiermann, care îi cunoștea pe Tyler și pe părinții lui, Matt și Amber.
„Știu doar că (Tyler) se purta frumos. Era foarte drăguț. Era inteligent. Am auzit că avea o bursă completă [pentru facultate]... Am fost șocat că era chiar el.”
Vineri, după ce Robinson a fost identificat, liderii de rang înalt ai Bisericii SZU au declarat că condamnă „actele oribile de violență din întreaga lume, inclusiv recentul asasinat din Utah. Ne reafirmăm apelurile repetate de a căuta pacea și unitatea în ciuda diferențelor noastre.”
