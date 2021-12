Tânărul care a pătruns în Castelul Windsor cu o arbaletă a declarat că voia s-o ucidă pe Regina Elisabeta. Filmul publicat de bărbat VIDEO

Tânărul arestat şi internat după ce a pătruns înarmat cu o arbaletă în interiorul Castelului Windsor, reşedinţa reginei Elizabeth a II-a din vestul Londrei, a declarat într-o înregistrare video că vrea să o ”asasineze pe regină”.

ca represalii faţă de masacrul de la Amritsar, în India, comis în 1919 de trupe britanice, dezvăluie în ediţia de luni tabloidul The Sun, relatează AFP.

Acest tânăr în vârstă de 19 ani, care locuieşte la Southampton, în sudul Angliei, a fost arestat sâmbătă către ora locală 8.30 (10.30, ora României), la câteva momente după ce a pătruns pe terenul Castelului în care monarhul în vârstă de 95 a petrecut Crăciunul.

Poliţia a anunţat duminică, 26 decembrie, faptul că l-a internat la psihiatrie.

