Zelenski despre asasinarea fostului președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi: ”Crima a fost plănuită minuţios”

Sambata, 30 August 2025, ora 19:50
Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei FOTO X/@ZelenskyyUa

Uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, figură de prim-plan a politicii ucrainene, a fost „plănuită minuţios”, a declarat sâmbătă, 30 august, preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

„Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios”, a declarat el în discursul cotidian către naţiune, dând asigurări că „se fac toate eforturile pentru a o rezolva”.

Deputatul Andrii Parubîi, cunoscut pentru rolul său în revoluţia proeuropeană din Piaţa Maidan din 2014, a fost împuşcat mortal sâmbătă la Lvov, mare oraş din vestul Ucrainei, de către un „bărbat neidentificat” care a „tras mai multe focuri de armă” iar apoi a fugit, potrivit procurorului general.

Parchetul ucrainean a anunţat sâmbătă după-amiază că a lansat o anchetă privind ”uciderea” lui Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani.

”O anchetă preliminară a fost deschisă pentru uciderea intenţionată a lui Andrii Parubîi”, a indicat Biroul procurorului general într-un comunicat. Acesta menţionează că autorul este căutat de poliţie.

Acest asasinat survine într-o perioadă de intensificare a confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

