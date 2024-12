Ucraina, în spatele lichidării generalului rus Igor Kirillov. Bomba care l-a ucis a fost acţionată de la distanţă FOTO/VIDEO

Dispozitivul care l-a ucis pe generalul-locotenent Igor Kirillov, marţi dimineaţă, 17 decembrie, la Moscova a fost acţionat de la distanţă, a relatat agenţia rusă oficială TASS.

Bomba, ascunsă pe un scuter, ar fi conţinut aproximativ 300 g de material explozibil în echivalent TNT, potrivit unui oficial din cadrul forţelor de ordine citat de TASS.

BBC precizează că, potrivit unui instrument ONU de estimare a pagubelor produse de explozii, 300 g de explozibil extern echivalent TNT poate sparge ferestre mici de la o distanţă de aproximativ 17 m sau poate provoca pagube caselor de cărămidă de la o distanţă de 1,3 m. Pentru a provoca un deces, aceeaşi cantitate de TNT ar trebui să explodeze la aproximativ 1,55 m distanţă de o persoană, estimează instrumentul ONU.

Surse din cadrul organelor de aplicare a legii au declarat pentru presa rusă că este probabil ca ancheta să trateze cazul ca fiind unul de terorism.

