General rus de rang înalt, ucis într-un atentat la Moscova. Oficialul conducea forţele ruse de protecţie nucleară VIDEO

Un atentat cu bombă a avut loc marți, 17 decembrie, la Moscova. Ținta a fost generalul Igor Kirillov, care conducea forţele ruse de protecţie nucleară. Autoritățile au confirmat că au deschis un dosar în cazul asasinatului.

General rus de rang înalt era responsabil cu forţele de protecţie nucleară, a anunţat Comitetul rus de Anchetă, informează Reuters.

Generalul locotenent Igor Kirillov, care este şeful trupelor ruse de protecţie nucleară, biologică şi chimică (RCDD), a fost ucis în faţa unui bloc de locuinţe de pe Riazanski Prospekt, un bulevard care duce spre Kremlin, la aproximativ 7 km distanţă sud-est de sediul lui Vladimir Putin.

„Igor Kirillov, şeful forţelor de protecţie nucleară, chimică şi biologică ale forţelor armate ale Federaţiei Ruse, şi asistentul său au fost ucişi”, a declarat Comitetul de Anchetă.

A fost deschis un dosar penal. Anchetatorii, criminaliştii şi serviciile operaţionale lucrează la faţa locului. Toate circumstanţele crimei sunt în curs de stabilire, a transmis Comitetul de Anchetă.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj