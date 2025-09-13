Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului

Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de tranziție de la bărbat la femeie, au confirmat sâmbătă surse din cadrul forțelor de ordine pentru New York Post.

Persoana respectivă, care nu a fost încă identificată oficial de autorități, cooperează în prezent cu FBI în ancheta privind asasinatul. Potrivit jurnaliștilor americani, mesaje text și alte comunicări între partenerul de apartament și Robinson au contat pentru ca agenții federali să îl localizeze pe presupusul atacator.

Într-o conferință de presă susținută, autoritățile federale au confirmai informația potrivită căreia „colegul de apartament” a furnizat anchetatorilor conversații în care Robinson discuta despre muniție similară celei găsite la locul crimei și despre „recuperarea unei puști dintr-un punct de întâlnire ascuns”.

Potrivit altor informații apărute în presa americană, Tyler Robinson a fost crescut ca un mormon devotat.

Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, a fost împușcat în gât cu un singur glonț imediat după ce i-a răspuns unui participant la turneul său universitar „American Comeback”, care l-a întrebat despre atacatorii în masă transgender.

